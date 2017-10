Ehemaliger Frontmann von The Jeremy Days auf Twenty-Twenty-Tour

Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.10.2017

4

0 05.10.2017

Mit "Brand New Toy" haben Dirk Darm-staedter und The Jeremy Days Ende der 1980er Maßstäbe in der Popmusik gesetzt.

Auf seiner aktuellen Twenty-Twenty-Tour blickt der ehemalige Frontmann mit 20 Songs auf 20 Jahre seiner Solo-Karriere zurück. Am Samstag, 7. Oktober, macht er nun um 20 Uhr in der Hängematte Station.Gestartet hat Dirk Darmstaedter sein Solo-Projekt, nachdem die Jeremy Days nach insgesamt fünf Alben 1996 getrennter Wege gingen. Seither hat sich der Sänger, Songwriter und Gitarrist der "intelligenten Popmusik" verschrieben.2002 gründete er zudem mit Niels Frevert und Gunther Buskies das Label "Tapete", um die deutschsprachige Pop-Musik voranzubringen.Nach zwölf Jahren stieg Dirk Darmstaedter bei "Tapete" aus und widmete sich fortan wieder ganz seinem künstlerischen Solo.Als Soundtrack zum "zweiten Teil meiner Lebensreise im musikalischen Sinne" hat er jetzt die Sammlung zusammengestellt, die von Songs seiner ersten Platte 1996 bis zur "Post-Tapete"-Zeit und einem ganz neuen Song reicht.Karten zum Twenty-Twenty-Abend kosten im Vorverkauf 13 Euro und sind bei der Buchhandlung Volkert oder online über NT-Ticket erhältlich; an der Abendkasse 15 Euro.