Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

12

0 31.01.201812

Von Peter Geiger

Amberg. Das "Electrified Groove Orchestra" (EGO) , ein Trio aus Amberg, funktioniert nach dem Motto reiner Lust: Keiner muss, aber alle dürfen. Die Gebrüder Andy und Martin Gruber widmen sich gemeinsam mit ihrem Kompagnon Axel Stieber ebenso ausführlich wie ausschließlich ihren Lieblingsbeschäftigungen, dem Keyboard, der Gitarre und dem Bass. Der Rest wird kaltschnäuzig delegiert. An die Groove-Box nämlich. Ansonsten lassen sich die drei Urgesteine der Amberger Szene von ihren musikalischen Leitsternen aus den späten 1970er Jahren leiten, von Brand X, der Jan-Hammer-Group, Toto oder Kansas. Am Freitag, 2. Februar (20 Uhr) spielt die Band in der "Hängematte" (Annabergweg 1) in Sulzbach-RosenbergAxel Stieber: Das größte ist natürlich die Keyboard-Burg vom Andy. Dann kommen noch zwei Gitarrenanlagen vom Martin und mir dazu - und mein Bass-Equipment. Und die Groove-Box, stimmt, die ist für uns unverzichtbar: Weil sie uns aushilft, mit Bässen und Drums. Ja, da kommt schon einiges zusammen!Sagen wir mal so - unser Rockverständnis braucht immer einen Bindestrich: Andy und Martin kommen eher aus dem Prog-Rock-Bereich, Hausnummer Toto oder Kansas. Und ich bin ein richtiger Jazz-Rocker, der Jeff Beck liebt oder Frank Zappa. Ja, die Fusion, das ist meine musikalische Heimat. Und als Trio verschmelzen wird dann unsere Vorlieben zu der Symbiose, die man vom uns kennt.Wir leben unseren Egoismus nicht solo, sondern nur im Trio aus. Das bedeutet für uns, dass wir uns nicht dem Mainstream und dem Gängigen anpassen. Stattdessen ziehen wir schon ein bisschen ego-mäßig unser Ding durch. Unser Egoismus besteht darin, dass wir es uns herausnehmen, dem Publikum unsere Vorlieben zu präsentieren. Und das genießen wir, als große Freiheit.Ja, die beiden Grubers sind ja hauptsächlich bei "Bourbon" beschäftigt, für mich dagegen ist EGO tatsächlich das Hauptprojekt. Für uns alle aber hat sich diese Besetzung zu einer sehr ernsthaften Sache entwickelt, weil wir sehr viel Mühe auf die Kompositionen und auch auf die Arrangements verwenden. Unsere Musik ist im Laufe der Zeit einfach viel komplexer geworden. Uns gibt aber auch deshalb schon so lange, weil wir musikalisch exakt auf dem gleichen Level agieren und auch menschlich einfach ideal zusammenpassen. Wir brauchen, wenn wir jammen oder improvisieren, auch über spieltechnisches gar nicht zu diskutieren. Das läuft einfach, das fließt, da ist einfach ein gemeinsamer Fluss da!Es gibt auf jeden Fall auch neue Stücke, die noch nicht auf unserer CD "Egotrip" drauf sind. Aber wir haben auch Neues im Programm, das noch gar nicht aufgenommen wurde. Ja, Entwicklung ist uns wichtig, und ich hoffe, das hört man den neuen Nummern auch an. Wir haben ohnehin vor, nächstens wieder ins Studio zu gehen!