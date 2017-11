Kultur Sulzbach-Rosenberg

Der Kultopf hatte erstmals zu einem Jazz-Brunch ins Capitol eingeladen. Das Interesse der Jazz-Fans war groß: Musikinteressierte jeden Alters, vom Kind bis zum Rentner, drängten ins Capitol, um Musik und Brunch zu genießen. Mit Beginn der Veranstaltung um 11 Uhr war das Capitol bereits komplett gefüllt.

Für Unterhaltung sorgten exzellente Musiker, die sich zu einem harmonischem Jazz-Trio zusammengefunden haben: am Vibrafon Eckhard Kopetzki, seit 1985 Lehrer an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg für die Fächer Schlagzeug, Tonsatz und Allgemeine Musiklehre; am Keyboard Werner Wiesmeth, staatlich geprüfter Musiklehrer für Keyboard, Bands und Combos (er unterrichtet seit 1988 an der Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg), und an der Gitarre Andreas Fischer, Diplommusiklehrer für Gitarre und E-Gitarre, seit 2008 unterrichtet auch er an der Sing- und Musikschule. Mit einem breiten Repertoire, das vom klassischen Jazz über Herbie Hancock, die Beatles, südamerikanische Klänge und viele andere Interpreten bis zu Sting reichte, unterhielt das Trio bei "unaufdringlicher Lautstärke" (Stimme aus dem Publikum) die Besucher auf höchstem Niveau und wurde mit viel Beifall bedacht.Zum breiten musikalischen Angebot passte die reichhaltige Auswahl an der Theke. Zu Kaffee konnte man Veganes, Laktose- und Glutenfreies, aber auch Deftiges aus der Oberpfalz wählen, vom Kultopf professionell selbst zubereitet und arrangiert.Aufgrund des großen Erfolges will Kultopf 2018 wieder einen Jazz-Brunch veranstalten. Dem Kulturprogramm-Flyer und der Internetseite sind weitere Termine zu Veranstaltungen zu entnehmen. Alle Termine, auch Auftritte des Jazz-Trios, werden in der Zeitung bekannt gegeben.