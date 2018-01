Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

15.01.2018

Dieser Blumenladen hat magische Kräfte: Mit ihrer ersten Bühnenproduktion "Sag's durch die Blume" hebt die Musical-Company der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) eine federleichte Revue aus der Taufe, die mit Charme, Können, Professionalität und einer Riesenportion guter Laune das Publikum begeistert.

Enorme Arbeit dahinter

Gelungener Einstand

In ihrem frisch eröffneten Blumenladen verkauft die junge Blumenfee Mathilda (Veronika Bauer) nicht nur Blumen, sondern Seelentröster für ihre Kundschaft, die sich voller Liebeskummer, Schüchternheit, schlechtem Gewissen, Traurigkeit oder Business-Hektik ins von Städtischem Bauhof und Stadtgärtnerei liebevoll gestaltete Lädchen wagt. Mathilda zückt zwar nicht immer die gewünschte Pflanze, vertraut dafür aber jedem eine "ganz besondere Blume" an: Kaum daran geschnuppert, füllen auch schon Hits am laufenden Band die Bühne. So bunt wie die Blumen präsentiert sich dabei der Querschnitt von "Pettersson und Findus", "Coco Superstar" über "Barbie and the Diamondcastle" und das Elton-John-Musical "Aida" bis zu den Comedian Harmonists und den unschlagbar groovigen "Sister-Act"-Nonnen.Dass hinter dieser luftigen Musical-Revue in der Berufsfachschule für Musik (BfM) viele und lange Stunden Probenarbeit mit dem Team um Sandro Augustin, Sylvia Niederkleine, Elena Weich und Patricia Ederer stecken, merkte man - ganz professionell - weder der Company noch den zu Publikumslieblingen erkorenen "Kartoffel-Kids" an. Eine bemerkenswerte Mischung aus Talent und Mumm bewiesen auch die Solistinnen Franziska Lottner, Svenja Pilhofer, Antonie Anna Müller, Franziska Hermann und Natalie Alina Spinko bei ihren Gesangseinlagen.Während der Maxi-Chor und der Chor "Herznote" zusammen mit den Solistinnen Carola Helm, Elisa Miller, Julia Rahm und Stefanie Tröster mit Temperament und Schwung nicht nur bei "Sister Act" den Saal rockten, ließ Hannah Plickert mit dem melancholischen Cats-Ohrwurm "Memory" wohlig aufseufzen. Selbstverständlich sah auch Mathilda alias Veronika Bauer beim großen Finale aus der Feder von Sandro Augustin ihren zuvor gesungenen Wunsch nach einem "Happy End" in Erfüllung gehen.Das Publikum im voll besetzten Saal schwebte ebenfalls in höheren Euphorie-Sphären und feierte vor dem da capo des Schluss-Songs auch den kessen "Showmaster" Moritz Bauer und seinen "ICH"-Schatten Moritz Bittner sowie die lässige Live-Band mit Leif Wiesmeth (Piano/Keys), Andreas Fischer (Gitarren) und Johannes Mühldorfer (Drums).Einen gelungeneren Einstand hätte sich das insgesamt über 50-köpfige Musical-Team nicht wünschen können. Und auch Zeit, Engagement und finanzielle Unterstützung durch die Familien, die Stadt, die BfM sowie die Sponsoren Lions-Club Sulzbach-Rosenberg, Sparkasse Amberg-Sulzbach und SMS-Förderverein hätten nicht florierender angelegt sein können.