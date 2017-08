Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.08.2017

Wenn sich die musikalische Jugend der Welt auf der Bühne des Rathaussaals trifft, wissen die Kenner: Es ist wieder SRIMF-Zeit. Und statt einschüchternd zu wirken, scheint die versammelte Ladung Begabung die Studenten des Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals erst so richtig zu beflügeln.

Aus Mozart-Konzerten

"Navarra" zum Schluss

( aks) Beim ersten Konzert der jungen Gäste bewahrheitete sich die Erkenntnis aller vorausgegangenen SRIMF-Auflagen - für Mittelmaß ist hier kein Platz. Wer beim Studenten-Konzert vor dem Oberpfälzer Publikum auftritt, hat die Fesseln des reinen Übens schon länger gesprengt. Hier präsentieren sich Musiker, die in den Startlöchern zur Künstler-Karriere stehen.Dieses Können will natürlich in den unterschiedlich langen, immer aber die Kostproben-Grenze deutlich überschreitenden Beiträgen vorgezeigt werden. Was in früheren Jahren oftmals zu schwerer Hörkost führte, fand diesmal eine bemerkenswert ausgewogene Balance zwischen Anspruch und Gefälligkeit fürs Ohr.So griffen der Pianist Jinkun Jiang und der Violinist Sicong Chen zu Beethoven-Soli, während die Violinisten Pei-Chi Chiu und Guan-Yin Chang sich, jeweils am Flügel unterstützt von Antonyia Yordanova, mitten hinein in beliebte Sätze aus Mozart-Konzerten stürzten.Pianistin Valentina Qishan Huang erarbeitete die charakteristischen Merkmale einer "Toccata" anhand einer Claude Debussy-Komposition aus dem Flügel. Ihr Kollege Rui Gao hielt es mit den Großen der Szene, die im Zugabenteil gerne mit Franz Liszts "La Campanella" ihren Emotionen und ihrer Virtuosität freien Lauf lassen. Ebenfalls ein Liszt-Tastenkunststückchen wählte Lewis Warren, der mit seiner begeisternden "Ungarischen Rhapsody Nr. 10" weder Mensch noch Material schonte. In eine ähnliche Temperamentkerbe schlugen Jingting Liu (Violine) und Piano-Professorin Marina Primachenko mit Henryk Wieniawskis feuriger Polonaise. Und auch Nachwuchs-Geiger Jeong Yoon Kim heizte mit Misha Quints Recital-Partnerin Theresa Bogard die Caprice von Eugène Ysae nach der "Étude en forme de valse" von Camille Saint-Saëns zu brillanter Glut auf.Den Reigen der ausführenden Talente ergänzte das einstige Wunderkind Erich Wolfgang Korngold auf Komponistenseite kongenial: Eva Astrachan gab zusammen mit Antonyia Yordanova die zeitlos moderne "Romanze" aus seinem Violin-Konzert in D-Dur zum Besten, Mezzosopranistin Katherine Kibota (Klavier: Marina Primachenko) bestand die Nagelprobe vor Star-Opernsängerin Christa Mayer im Publikum mit "Sterbelied" und "Mond so gehst du wieder auf".Zum unverzichtbaren Komponisten-Bestand bei SRIMF-Studentenkonzerten zählt Pablo de Sarasate, der auch diesmal nicht fehlte. Der torkelnde "Zigeuner" blieb allerdings zu Hause, stattdessen lieferten Jingting Liu, Sicong Chen und Antoniya Yordanova mit "Navarra" den fulminanten Rausschmeißer des feurig-heißen Konzertabends im Rathaussaal.