17.11.2017

Das Kirchenparlament der rund 2,4 Millionen Protestanten in Bayern tagt Ende November zwar in Amberg. Eröffnet wird die Landessynode aber mit einem Gottesdienst in der Sulzbacher Christuskirche. Das hat einen einfach Grund.

923 Millionen Euro

Drei Fragen an Dekan Karlhermann Schötz Herr Dekan, wie kommt das Dekanat Sulzbach-Rosenberg zu der Ehre, gerade im Reformationsjahr Tagungsort für die Landessynode zu sein? Und welche Erwartungen hegen Sie?



Karlhermann Schötz: Wir sind kurzfristig eingesprungen für einen anderen Tagungsort. Dort wurde das Tagungszentrum nicht fertig. Das ACC in Amberg ist aber synodenerprobt und wir konnten es noch buchen. Nun war dieses Jahr Amberg der Schwerpunkt unserer Reformationsveranstaltungen und so haben wir vorgeschlagen, dass der Eröffnungsgottesdienst am Dekanatssitz und in der größten Kirche des Dekanats in der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg stattfindet. Es ist das erste Mal in der Geschichte unserer Kirche, dass die gesamte Kirchenleitung nach Sulzbach-Rosenberg kommt und das freut mich sehr. Noch einmal ein Höhepunkt im Reformationsjahr 2017.



Sind die Veranstaltungen - es geht ja auch um den Haushalt, um Partnerschaften mit Kirchen in anderen Ländern oder den Reformprozess - auf den Kreis der Synodalen beschränkt?



Der Eröffnungsgottesdienst ist öffentlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Menschen aus der Region teilnehmen. Er wird musikalisch von einer Bläsergruppe und einem großen Gospelchor aus dem gesamten Dekanatsbezirk gestaltet. Festprediger ist der Bischof der Lutherischen Kirche in Papua-Neuguinea Jack Urame. Wegen Johann Flierl sind wir ja sozusagen Schuld daran, dass es dort Lutheraner gibt. Urame sprich übrigens Deutsch, da er hier einige Jahre auf einer Pfarrstelle war.



Die Verhandlungen der Synode im ACC sind grundsätzlich öffentlich. Am interessantesten zum Zuhören ist wohl der Montagvormittag mit den Berichten der Präsidentin, des Landessynodalausschusses und des Landesbischofs. Sonst ist das durchgehend "parlamentarische" Arbeit. In den Pausen kann man die verschiedensten Synodalen oder andere Menschen aus der Kirchenleitung hautnah erleben. Ein Höhepunkt am Donnerstagvormittag wird die Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung mit der Kirche von Papua-Neuguinea sein. Auch dazu kann ich nur ganz herzlich einladen.



Beschränkt sich der Berührungspunkt mit der Herzogstadt auf den Eröffnungsgottesdienst in der Christuskirche, oder gibt es weitere Verknüpfungen?



Es gibt nach dem Gottesdienst noch einen Empfang im Rathaus. Dieser ist aber leider nicht öffentlich, da einfach der Platz nicht ausreicht. Am Dienstagnachmittag schwärmt die Landessynode sozusagen aus, um die Region zu erkunden. Dabei wird auch ein Besuch des Ernst-Naegelsbach-Hauses dazugehören oder ein Besuch in der Kirchengemeinde Fürnried wegen der geplanten Ausstellung zu Johann Flierl. (oy)

Gastgeber ist für die Synodalen das Evangelisch-Lutherische Dekanat Sulzbach-Rosenberg. Amberg ist der Tagungsort, weil dort großzügigere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Landeskirche hat nicht nur das ACC angemietet, sondern zahlreiche weitere Tagungslokale in der Stadt.Traditionell beginnt die Landessynode mit einem Gottesdienst. Am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr predigt Bischof Jack Urame von der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea, einer Partnerkirche der bayerischen Landeskirche in der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg. Die Kollekte ist je zur Hälfte für die Brasilienpartnerschaft Guarita und die Flierl-Ausstellung in Fürnried bestimmt.Im Zentrum der Beratungen von Sonntag, 26., bis Donnerstag, 30. November, stehe der Haushalt 2018, wie die bayerische evangelische Landeskirche mitteilte. Den 108 Synodalen liegt diesmal ein Haushaltsplan mit einem Volumen von rund 923 Millionen Euro vor. Am Montagvormittag spricht zum Auftakt Synodenpräsidentin Annekathrin Preidel, dann folgen der Rechenschaftsbericht des Landessynodalausschusses sowie der Bericht von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Am Montagnachmittag will der für Finanzen zuständige Oberkirchenrat Erich Theodor Barzen dann den Haushalt der Landeskirche einbringen.Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine neue Vereinbarung zur Partnerschaft zwischen der bayerischen Landeskirche und der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea. Am Montagabend wollen zwei Jugenddelegierte von der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes im Frühjahr in Namibia berichten, an der auch eine bayerische Delegation um Synodenpräsidentin Preidel teilnahm.Am Dienstag wollen die Synodalen im ACC einen Friedensimpuls im Innenhof des Kurfürstlichen Schlosses (Landratsamt) in der Vilsstadt setzen. Für den Mittag ist ein Bericht zum in diesem Jahr begonnen Reformprozess der Landeskirche, "Profil und Konzentration" (PuK), geplant. Mit dem PuK-Prozess will die Landeskirche darüber nachdenken, wie sie ihre Angebote in einer säkularen Welt besser an die Menschen bringen kann. Zum Thema