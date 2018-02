Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.02.2018

18

0 20.02.201818

Eines steht fest für Fitzgerald Kusz: "di weld is ä wegglä:/ ohne broudwerschd/ ned auszuhaldn!" In seinem Gedichtband "Nämberch-Blues" hat die Ikone der fränkischen Mundartdichtung viele seiner tiefschürfenden Gedanken und leichtfüßigen Beobachtungen lyrisch in Form gebracht.

Sulzbach-Rosenberg/Nürnberg. Aber Obacht: Ohne Übung mit prälabialem Waffel-L und nivellierten harten und weichen Konsonanten hilft nur unerschrockenes Laut-Lesen. Eine kleine Mühe, die Fitzgerald Kusz jedoch vielfach entlohnt mit kurzen Momentaufnahmen, die ebenso zum Lachen wie zum Nachdenken und jede Menge Musik in den Alltag bringen. Also "... fang einfach oo/ und wennsd dann/erschd ämall/enn oonfang hasd/wersd säing/gäihd allers/wäi vo selbä ...". Die Kulturredaktion macht einen Anfang und legt dem Dichter des unverwüstlichen Theater-Klassikers "Schweig Bub" einige Fragen vor:Kusz: Das ist für mich kein Widerspruch. Darin zeigt sich mal wieder, was ich die Dialektik des Dialekts nenne. Die Sprache ist ja normalerweise ein reines Verständigungsmittel, manchmal auch nur leeres Geschwätz, die Sprache des Gedichts dagegen setzt auf Poesie und Fantasie. Natürlich ist Jandls Spruch zugespitzt, aber nur so wird deutlich, was Lyrik zu leisten vermag.Vor fünfzig Jahren etwa habe ich mit dem Schreiben angefangen - mit hochdeutscher Lyrik. Ein paar Jahre später habe ich so ganz nebenbei die ersten Dialektgedichte geschrieben. Mich hat das lautliche Potenzial der Mundart gereizt, der Klang dieser Sprache, oder - um es musikalisch zu sagen - der "Groove". Hochdeutsch kam mir - ich habe ja Englisch studiert und ein Jahr in England gelebt - viel schwerfälliger vor als der Dialekt. Außerdem hatte ich mit meinen Mundart-Gedichten den größeren Erfolg. Das war damals etwas ganz Neues.Es gab schon lange vor "Schweig Bub" Gedichte. Mein erster Literaturpreis war für meine Lyrik. Ich habe neben meinen Theaterstücken auch immer wieder Gedichte geschrieben. Das war für mich unverzichtbar!Es ist doch ein ästhetisches Vergnügen, Mundart-Gedichte wie ein Geheimdokument zu dechiffrieren. So ein Gedicht muss man sich "erarbeiten", dann ist Freude daran vielleicht um so größer.So schematisch lässt sich das nicht trennen. Das geht ineinander über. Nur bei Haikus, die ich ja gerne schreibe, hat die Form Vorrang. Es muss ja immer auf drei Zeilen hinauslaufen.Da antworte ich mit Nietzsche: "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." Vielleicht habe ich ja auch ein Musik-Gen von meinem Vater geerbt. Der hatte eine Opernsänger-Ausbildung.Ich lese meine Gedichte genauso gern in Fürth vor. Die Rivalität zwischen beiden Städten ist ja eigentlich nur eine typisch fränkische Frotzelei ...Man hat mir die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg verliehen.Der Gedichtband "Nämberch-Blues" von Fitzgerald Kusz ist beim Verlag "ars vivendi" erschienen (144 Seiten) und kostet 15 Euro .