Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.05.2018

In einem wahrlich hörenswerten Konzert der Berufsfachschule für Musik entführten die Schülerinnen der Flötenklasse von Anke Trautmann die Zuhörer in eine musikalische Zeitreise. Sie dauerte gleich drei Jahrhunderte.

Los ging's im 18. Jahrhundert mit dem festlich-virtuosen Konzert in a-Moll für fünf Querflöten von Joseph Bodin de Boismortier. In zwei Sätzen aus einer Sonate von Jean-Babtiste Loeillet gelang der erst 13-jährigen Nachwuchsflötistin Johanna Nickl mit Phantasie, Gestaltungswillen und virtuos verspielten Verzierungen ein beeindruckender Vortrag. Im ersten Satz aus Bachs bedeutender h-Moll- Sonate zeigte Julia Bauer eine hervorragende Interpretation des komplexen Werkes, während sie mit Mozarts F-Dur-Sonate bestens mit spielerischer Leichtigkeit umzugehen verstand. Annette Knabs Interpretation der E-Dur-Sonate von J. S. Bach war geprägt von Innigkeit und Farbenreichtum. Ralf Waldner begleitete am Cembalo gewohnt stilsicher und virtuos.Und die Reise ging weiter ins 19. Jahrhundert und damit in die Romantik: Intimität, Sehnsucht und Individualität - die drei Schlüsselbegriffe dieser Epoche versuchten die Komponisten in Musik zu setzen. Als temperamentvoller Begleiter erwies sich der junge Pianist Lars Amann bei dem äußerst virtuosen "Russischen Zigeunerlied" von Wilhelm Popp, gespielt von Johanna Nickl. Schließlich verzauberten Julia Bauer und die Pianistin Johanna-Marie Hennig das Publikum vor der Pause noch mit einer innigen Ballade von Carl Reinecke.Die zweite Konzerthälfte stellte das 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt. Den Beginn machte Annette Knab mit Albert Roussels anspruchsvollen Charakterstücken "Jouers de Flute", gefolgt von Tomasis kleiner musikalischen Szene "Le Petit Chevrier Corse", vorgetragen von Johanna Nickl und Lars Amann.Ganz in blaues Licht getaucht überzeugte Theresa Keller mit einem Klassiker der Flötengeschichte. Die "entwaffnend schöne" Sonate von Francis Poulenc wird von Kritikern als "ein großer melodischer Regenbogen auf einem bläulichen Grund aus schönen Harmonien" gepriesen. Die 18-Jährige Flötistin erfüllte die hohen Ansprüche vollends und bekam hervorragende Unterstützung durch die Klavierbegleitung von Johanna-Marie Hennig.Es war ein gelungenes Experiment, zwei Solostücke für Flöte in direkten Vergleich gegenüberzustellen: Debussys "Syrinx" vertont den betörenden, weichen Klagegesang einer Nymphe - Julia Haydns warmer runder Flötenklang kam hier zu bester Entfaltung -, während in Edgar Varèses "Density 21.5" der Querflöte eine komplett neue Rolle zugewiesen wird. Da klingt sie auch mal hart, da werden Töne bis zum größten Fortissimo ausgehalten, es ertönen mechanische Klappengeräusche und hohe Töne, die auch schon mal an die Schmerzgrenze gehen. Annette Knab zeigte dabei erneut, wie souverän sie ihr Instrument in allen Lagen beherrscht. Zum Abschluss gab es mit einem Quartettsatz für vier Flöten von Friedrich Kuhlau nochmals einen Klassiker.Mit großem Applaus bedankte sich das Publikum für einen hochkarätigen und sehr unterhaltsamen Konzertabend, durch den Anke Trautmann als Moderatorin sicher und gekonnt geführt hatte.Nach einer witzigen Zugabe, einem Schostakowitsch-Walzer, bei dem eine Musikerin nach der anderen spielend auf die Bühne kam, formulierten die Schülerinnen noch ein Anliegen: Sie baten das Publikum um eine Spende für den vierjährigen Basti aus Sulzbach, der auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, um in den USA eine für ihn lebensnotwendige Operation bezahlen zu können.