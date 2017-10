Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

9

0 20.10.2017

78 000 Euro sind ein Haufen Geld für einen kleinen Verein mit gerade einmal 121 Mitgliedern. So viel Geld hat der Förderkreis Historische Druckerei Seidel seit seiner Gründung 2007 erwirtschaftet. Mit der Neuwahl des Vorstandes hat der Förderkreis nun die Weichen für die nächsten drei Jahre gestellt.

Wahlen Förderkreis Historische Druckerei Seidel



Vorsitzender: Peter Geiger



Stellvertreter: Erwin Rösel



Kassier: Werner Dürgner



Schriftführer: Ralf Volkert



Kassenprüfer: Marga Klameth und Heiko Übler . (gac)

Peter Geiger, Vorsitzender des Förderkreises, meldete den Mitgliedern überwiegend Erfreuliches. Durch Musikveranstaltungen mit eigener Essens- und Getränkeversorgung kam im vergangenen Jahr ein Überschuss von mehr als 4000 Euro zustande.Fünf großartige und überwiegend ausverkaufte Konzerte haben aber nicht nur Geld eingebracht, sondern Helfern und Besuchern gleichermaßen Spaß gemacht. Höhepunkte waren die Auftritte von Voice-of-Germany-Teilnehmer Ashonte "Dolo" Lee mit seinen Bands Tanqueray und Righteous Kill.Mit lokalen und regionalen Künstlern stellten die Veranstaltungen des Förderkreises eine gute Ergänzung und keine Konkurrenz zum eher überregional orientierten Programm der Kulturwerkstatt dar. Deren Leiter Fred Tischler werde zukünftig in den Vorstand des Förderkreises kooptiert. Es sei wichtig für die Stadt, den Saal und die ehrenamtlichen Helfer zu haben, sagte Geiger: "Wir arbeiten hier auch für unsere Lebensqualität!"Schatzmeister Werner Dürgner berichtete von einer stabilen Kassenlage, obwohl die neue Brandschutzanlage mit direkter Verbindung zur Rettungsleitstelle in Amberg mit 7000 Euro zu Buche schlug.Einziger Wermutstropfen in den Vorstandsberichten war die stagnierende Mitgliederzahl. Hier wird der Vorstand einen neuen Anlauf unternehmen, um die Basis des Vereins zu verbreitern.Bis auf die Schriftführerin Dagmar Rösl, die nach zehn Jahren ihr Amt weitergeben wollte, wurde der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt. Den Schriftführerposten übernimmt Ralf Volkert.Bürgermeister Michael Göth berichtete über die neuesten Entwicklungen bezüglich der Übernahme des Seidel-Anwesens durch die Stadt. Aufmaß, Wertgutachten, statische Untersuchung und Brandschutzkonzept sind erstellt. Derzeit erarbeitet ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro ein Nutzungskonzept, das im November vorliegen soll. "Ich stehe dazu, dass die Stadt die Gebäude übernimmt, sobald die Konzepte vorliegen", sagte Göth. Auch von Bauausschuss und Stadtrat habe er positive Rückmeldungen, so dass bis Ende 2017 ein Signal an die Alteigentümer ausgehen könne.