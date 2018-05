Kultur Sulzbach-Rosenberg

An seine Träume muss man glauben. Franziska Lottner aus Irlbach hat sich weder von den Widrigkeiten des Lebens noch von unvermeidlichen Rückschlägen davon abbringen lassen, einmal als Sängerin vor der regionalen "Jugend musiziert"-Jury zu bestehen.

Sieben Jahre versucht

Lange ersehnt

Den verdienten Lohn hält sie seit Januar in Form eines Ersten Preises in Händen. Am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr ist ihr bewegendes Erfolgsprogramm noch einmal beim Jahreskonzert "Musical Scenes" der Gesangsklasse von Regina Brandhuber im Saal der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) zu erleben.Dabei sein ist alles? Nicht für Franziska Lottner, die schon nach ihrem "Jugend musiziert"-Auftritt im Jahr 2011 im SRZ-Interview die Ziele hoch steckte: Ihre Schubert-, Mozart- und Bach-Auswahl betrachtete sie damals eher als Aufwärmtraining für andere Ideen wie etwa ein Gastspiel bei "Supertalent" mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell.Sieben Jahre und zwei Dritte Preise später will es die mutige Sopranistin bei "Jugend musiziert" endgültig wissen. Statt beim Regionalentscheid 2018 vier lose aneinandergereihte Songs anzubieten, kreiert sie ein sehr persönliches Mini-Musical. Dabei stellt die SMS-Schülerin ihre offenkundige Besonderheit ungeschminkt in den Mittelpunkt: "Mein Name ist Franziska Lottner, ich bin 23 Jahre alt und arbeite in der Behindertenwerkstätte in Sulzbach-Rosenberg. Ich habe einen angeborenen Hydrocephalus und bin gehbehindert". Es folgt eine Eigenkomposition: "Jeder Mensch ist was Besonderes, ganz egal wie er so ist". Die verbindenden schauspielerischen Elemente kreisen um einen weiteren Traum - tanzen zu können. "Ich bin bereit", singt sie, aber es klappt einfach nicht mit dem Aufstehen aus dem Rollstuhl.Als Nächstes versucht sie es mit musikalischer Zauberei und intoniert "Supercalifragilistisch-expialegorisch". Damit hat Mary Poppins im gleichnamigen Musical fantastische Ergebnisse erzielt, bei Franziska Lottner bleibt jedoch das Wunder aus. In ihrer Inszenierung greift sie jetzt zu Umhang und Zauberstab und leitet mit sitzender Choreografie zum letzten Song über: dem zutiefst melancholischen und unter die Haut gehenden "You must love me" aus dem Musical "Evita".Wem diese rund 15 Minuten Bühnenprogramm nicht nahe gehen, der hat schlichtweg kein Herz. Die vierköpfige Musical-Jury jedenfalls zeigte sich ähnlich angefasst wie schon das Publikum beim Vorbereitungskonzert. "Das war die berührendste Darbietung des heutigen Tages", so das Urteil, das gleichzeitig den lang ersehnten Ersten Preis brachte.Aller Bühnenerfahrung und Gesangsroutine zum Trotz kam für Franziska Lottner an diesem 27. Januar in der Berufsfachschule für Musik vor der riesengroßen Freude erst einmal die Fassungslosigkeit: "Was für ein Schock. Ich kann es nicht glauben." Seitdem ruht sie sich übrigens nicht auf den verdienten Lorbeeren aus, sondern feilt weiter an ihrem Repertoire und ihren Auftritten, wie zuletzt mit dem Maxi-Chor im Rahmen des SMS-Band-Konzerts oder eben dem bevorstehenden Gesangsklassenkonzert in der SMS - der Eintritt ist frei, die Gänsehaut kommt von allein.