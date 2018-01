Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

15.01.2018

Hubert Treml und Franz Schuier, die beiden Musiker von b.o.s.s., laden am Freitag, 19. Januar, ab 20 Uhr zu einem Konzert-Schmankerl ein: Zusammen mit dem Gitarristen Robert Prill werden sie mit viel Humor und Groove nicht nur dem Schorsch, sondern allen dem Publikum im Seidel-Saal den Blues vertreiben.

Die kultigen Entertainer und Musikpoeten bieten "eine lustige, kurzweilige, herzerwärmende Zeitreise" (Der Neue Tag). Ihr Ziel ist immer: das Publikum glücklich zu machen. Das gelingt ihnen jedes Mal aufs Neue mit ihrer einzigartigen Kombination aus humorvoll-nachdenklichen Mundart-Texten und musikalischem Ausdruck auf höchstem Niveau.In ihrem aktuellen musikkabarettistischen Programm "Schorsch hat den Blues" wird der Klassiker "Cocaine" zum "Lehrer-Drogen-Mix-Song", bekommt der "Haxn-Joe" eine fetzige Nummer zugeschrieben und wird auch der "Nöidorsch" mit einem getriebenen Lied gehetzt besungen. Aber auch alte Bekannte wie der "Unterhem-Brando vom Hammerweg" schauen wieder vorbei. Das "Annamirl" in einem neuen Kleid. Wieder also eine begeisternde Bühnenshow mit magischen Momenten.Karten sind erhältlich im Vorverkauf iIn Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof, Sonnenklar und in der Tourist-Information am Hallplatz.. Online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Informationen unter 09661-510 110.