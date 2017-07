Freiwillig geprüft

Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.07.2017

7

0 24.07.2017

Sie müssen sich das nicht antun, aber viele Schüler der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) wollen es ganz genau wissen. Deshalb absolvieren die Freiwillige Leistungsprüfung (FLP). Dabei wird in verschiedenen Abstufungen das praktische Können und das theoretische Wissen von einer Jury auf Herz und Nieren geprüft. Am Ende warten im Erfolgsfall Lob und Anerkennung in Form von Urkunden und Anstecknadeln, die beim SMS-Solistenkonzert verliehen wurden.