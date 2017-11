Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.11.2017

Eigentlich ist es unvorstellbar: Kaum der KZ-Hölle Flossenbürg entronnen, machte sich der tschechische Historiker und Archivar Fridolín Machácek auf den schmerzhaften Weg zurück. "Pilsen-Theresienstadt-Flossenbürg" betitelte er seine Erlebnisse und Eindrücke, die von den Herausgebern Christa Schikorra, Jörg Skriebeleit und Jan Svimberský in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg vorstellen. Das tschechische Original erschien bereits 1946 - paradoxerweise schon zu spät, um das nachkriegseuphorische Publikum für die schwere Kost zu sensibilisieren. Lediglich von Mithäftlingen, politisch Interessierten und den politischen Gegnern zur Kenntnis genommen, verschwand das Buch lange Zeit von der Bildfläche.

Gegen das Vergessen

Gefängnis, KZ, Todesmarsch

Schließlich doch noch aufgetaucht aus dem Fundus der Bayerischen Staatsbibliothek, fand es ebenfalls zurück zum Ort des Geschehens. Aber auch in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg fiel es zunächst dem Vergessen anheim. Das änderte sich erst, als sich Leiter Jörg Skriebeleit auf die Suche nach einer Fortsetzung seiner Erinnerungsberichts-Reihe "Flossenbürger Forum" machte. Dass er mit Fridolín Machácek einen echten Glücksgriff machte, offenbarte sich bereits in der Arbeitsübersetzung, die der damalige Volontär und heutige Mitherausgeber Jan Svimberský anfertigte: Einen so vielschichtigen Intellektuellen mit einer so dichten Lebensgeschichte und obendrein dem Ansatz, das unvorstellbare Grauen direkt danach in historisch reflektierte Worte zu fassen, findet man nicht alle Tage - da sind sich alle drei Herausgeber einig.Fotografien und Lithografien aus dem Buchanhang geben der umrissenen Vita ein Gesicht und rücken den stolzen Akademiker, Philantropen, begeisterten Sportsmann und überzeugten tschechischen Patrioten mitten in die vom Literaturhaus Oberpfalz in Kooperation mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg veranstaltete Buchpräsentation.Abwechselnd tragen die Herausgeber aus dem Überlebensbericht vor, der sich von der im Januar 1944 erfolgten Inhaftierung im Gefängnis Pilsen über die Zwischenstation Theresienstadt bis zu den KZ-Monaten in Flossenbürg, dem Todesmarsch und der Befreiung im Mai 1945 erstreckt. Obwohl einer der ältesten und dadurch gefährdetsten Häftlinge hat Machácek auch dank seiner Landsleute überlebt und widmet sich nach kurzer Erholungsphase sofort der Protokollierung des Martyriums. Dabei gelang es ihm natürlich keineswegs durchgängig, die angestrebte distanzierte, reflektierte Position des Historikers einzunehmen.Christa Schikorra, Jörg Skriebeleit und Jan Svimberský erläutern viele dieser speziellen Hintergründe des Erinnerungsberichts. Beispielsweise auch die bei der Lektüre auffallende Tendenz, die tschechische Häftlingsgruppe gegenüber anderen herauszustellen: Zum einen gab es keine internationale Solidarität im Lager, zum anderen erweise sich dieser Blick auf andere Nationalitäten als durchaus zeittypisch, so Skriebeleit.Er rückt zudem Macháceks dezidiertes Urteil, die Deutschen seien keine Menschen und würden ihre Heimat nicht lieben, in den dazu gehörenden Rahmen. Im Übrigen wollten die Herausgeber zu keinem Zeitpunkt "glättend" ins Original eingreifen oder gar Passagen auslassen. Auch dafür zollt das Publikum großen Respekt.