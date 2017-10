Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

5

0 27.10.2017

"Mit Freude in die künstlerische und stimmliche Höchstleistung" - ein Slogan, den die Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg kommende Woche mit Leben erfüllen will. Von Montag, 30. Oktober, bis Samstag, 4. November, läuft zum zweiten Mal ein Meisterkurs für Gesang, den die beiden Musikhochschul-Dozentinnen Sabine Lahm und Sandra Vucenovic leiten werden.

Sabine Lahm stammt aus Weiden und ist - trotz ihrer Tätigkeitsschwerpunkten in München und Weimar - weiter tief mit ihren oberpfälzischen Wurzeln verbunden. Sie führt eine Gesangsklasse an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied des Bundesverbands deutscher Gesangspädagogen und deutschlandweit gefragt als Dozentin zu allen Bereichen rund um das Thema "Hochleistungsinstrument Stimme".Sandra Vucenovic, gebürtig aus Montenegro, ist langjährige Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater München. Mit Sabine Lahm verbindet sie eine langjährige intensive musikalische Zusammenarbeit, die sie besonders erfolgreich in der Förderung junger Künstlerpersönlichkeiten macht.Zu dem voll ausgebuchten Meisterkurs werden sowohl Profis als auch Studierende des Faches Gesang sowie junge Talente, die sich auf eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereiten, erwartet. Der gesamte Kurs ist öffentlich. Gäste haben von Dienstag bis Freitag jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die Gelegenheit, intensive musikalische Arbeit auf professionellem Niveau kennenzulernen.Am Samstag, 4. November, um 16 Uhr präsentieren die Teilnehmer im Konzertsaal der Berufsfachschule für Musik das Ergebnis ihrer einwöchigen Arbeit. Der Eintritt ist frei.