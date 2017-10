Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

120 Personen aus unterschiedlichen Gemeinden, Werken und Organisationen feierten im Capitol "25 Jahre Missionsgemeinschaft Offene Tür". Während des Stehempfangs nutzten viele die Gelegenheit für Gespräche und besuchten die Infostände von Shelter Now, Vision für Asien, Philippus-Dienst oder der Royal Rangers.

Fritz Taubmann und Dieter Drexler, die Leiter der Gemeinschaft, eröffneten in lockerer Art die festliche Versammlung. Bei den Gastreden der befreundeten Gemeinden und Vereine kam immer wieder die Verbundenheit mit Georg und Sieglinde Fenzel und der nachfolgenden Leitung der Gemeinde "Missionsgemeinschaft Offene Tür zum Ausdruck: stark im Beten, initiierungsfreudig, impulsgebend für viele Menschen, inspirierend für regionale und überregionale Werke, zielorientiert auf den Missionsauftrag im In- und Ausland, so einige der Schlagworte. Bürgermeister Göth hob hervor, dass die Gemeinschaft auch in ihrem Engagement für die Stadt wahrgenommen wird. Video- und Bildpräsentationen vermittelten einen guten Einblick in den Kindergottesdienst und die Jungschararbeit, die seit kurzem als Pfadfinderarbeit "Royal Rangers" läuft. Elke Gehr sammelte Bilder aus der Vereinsgeschichte, die lebendige Erinnerungen an alte Zeiten weckten und Schmunzeln hervorbrachten. Geladen wurde unter dem Motto aus Psalm 35,18, nämlich in großer Versammlung Gott zu danken. Der anschließende Festgottesdienst war geprägt von Dank- und Lobliedern. Pfarrer i. R. Anselm Reichert, ehemaliger Vikar in der Herzogstadt, ermutigte die Gäste, sich wie Jakob unter die Führung Gottes zu stellen, der uns mit allen Fehlern und Schwächen angenommen hat und uns unser ganzes Leben begleitet und führt.