Kultur Sulzbach-Rosenberg

17.11.2017

0 17.11.2017

Ohne Noten, nur mit seiner Konzertgitarre betritt Friedemann Wuttke die Bühne. Wuttke ist einer der wenigen klassischen Gitarristen, die nur von ihren Konzertauftritten leben können. Er beginnt mit fünf kurzen Stücken von Ferdinando Carulli (1770-1841), dem Neapolitaner in Paris, der sich selbst das Gitarrespielen beigebracht hatte und ein gefeierter Virtuose wurde. Sofort merkt man, dass hier ein Könner am Werk ist. Bei den extremen Bundwechseln des "Andante affetuoso" hört man kein Quietschen, und die Barrégriffe des "Energico" klingen voll. Das "Andante con moto" spielt Wuttke sehr dynamisch, bis es im Pianissimo verklingt.

Riss in der Decke

Enorme Vielfalt

Die "Danza Española No. 5" von Enrique Granados (1867-1916) ist ursprünglich für Klavier komponiert. Granados studierte Komposition bei dem Katalanen Felip Pedrell i Sabaté, der eine Erneuerung der spanischen Musik aus der Volksmusik propagierte. Emphatisch spielt Wuttke dieses volkstümliche Stück, das trotzdem einige technische Schwierigkeiten hat, und er widersteht der Versuchung, es zu schnell werden zu lassen, um seine Fingerfertigkeit unter Beweis zu stellen. Leider bekommt während dieses Stückes Wuttkes Konzertgitarre, der zweite Star des Abends, einen Riss in der Decke, was natürlich nicht nur die Stimmung der Gitarre, sondern auch die des Künstlers negativ beeinflusst. Die "Fünf Präludien für Gitarre" des brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos (1887-1959) werden somit zu einem Zweikampf des Gitarristen mit seinem Instrument. Das ist zweifellos faszinierend zu erleben, aber das leichte südamerikanische Temperament, das Selbstbewusstsein der jungen Nation und ihrer europäischen Elite, die in den Stücken von Villa-Lobos Klang annehmen, gehen dabei leider etwas verloren.Klanglich bieten die Präludien eine enorme Vielfalt von den ständigen Tonartwechseln und parallelen Septimakkorden des ersten über die jazzigen Harmonien des zweiten, das extrem sperrige Thema des dritten und den bombastischen Mittelteil des vierten bis hin zu der Düsternis und den harfenartigen Flageolett-Tönen des fünften Präludiums.Nach der Pause: Johann Sebastian Bach. Jeder Instrumentalist oder Sänger hat größten Respekt vor Bach, denn er erfordert Genauigkeit und höchste Konzentration. Die Zuhörer nehmen die Anstrengung der Interpreten überhaupt nicht wahr, aber der kleinste Fehler fällt sofort auf. Folgerichtig spielt Wuttke Bachs "Chaconne in d-moll" als einziges Stück des Abends mit Noten. Das düstere Thema und die 64 Variationen folgen ununterbrochen hintereinander. Das Tempo bleibt immer konstant wie bei einem barocken Orgelpräludium. Aber auch hier kämpft der Interpret sehr mit seinem beschädigten Instrument.Zum Ende des Programms gibt Wuttke noch die "Variationen über ein Thema aus der Zauberflöte opus 9" von Fernando Sor (1778-1839), dem "Beethoven der Gitarre". Das Mozart-Thema ist leicht zu erkennen, aber die Variationen - teils in rasend schnellem Dur, teils langsam und in Moll - entfernen sich rasch vom Thema. Insbesondere in der letzten Variation zeigt Wuttke ungeheure Fingerfertigkeit.Nach freundlichem Applaus kündigt Wuttke seine Zugabe mit "Das kennt jeder" an: Eine Bearbeitung des Andante Grazioso aus Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791) Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur (KV 331). Ein schöner Abschluss eines gelungenen Konzertabends - wenn nur das Instrument mitgespielt hätte.