Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

3

0 23.11.2017

Robert Forster gehört für viele Musikfans in eine Liga mit Nick Cave oder Lou Reed. Jetzt gastiert er in der Oberpfalz. "Ein wortgewaltiger Songwriter, der zum Besten gehört, was die literarisch geprägte Popmusik zu bieten hat", verspricht der Veranstalter. "Mit Grant McLennan hatte er einen Gefährten, der die gemeinsame Band ,The Go-Betweens' zu einer nicht immer unkomplizierten aber stets faszinierenden Einheit macht. In seinen unkonventionellen Memoiren erzählt er die nahezu 30 Jahre währende Geschichte der Band und seine besondere Freundschaft zu McLennan, der 2006 mit nur 48 Jahren an einem Herzinfarkt starb." Robert Forster präsentiert, die Gitarre im Gepäck, sein Buch "Grant & Ich - Die Go-Betweens & die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft" am Dienstag, 28. November , ab 19.30 Uhr im Sulzbach-Rosenberger Capitol-Theater. Ihm zur Seite stehen wird der Musikjournalist Karl Fluch. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Bayerischer Rundfunk