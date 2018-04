Kultur Sulzbach-Rosenberg

Von 744 bis 747 hält sich Wunibald im Gebiet der Nordfilusa auf, das in etwa den Raum Amberg-Sulzbach umfasst. Kurz nach dieser Zeit entsteht auf dem Fronherrnhof Ermhof eine Kapelle, die zu den ältesten Kirchenbauten der Oberpfalz zählt - der Stoff für eine spannende Geschichte.

Als Bühne für ein Multimediakonzert dient am Sonntag, 22. April, ab 18 Uhr die Christuskirche. Die Sulzbacher Kantorei und die Dekanatsjugend erzählen die Geschichte des angelsächsischen Missionars Wunibald, wie sie von der Nonne Hugeburc überliefert wurde. Der Eintritt ist frei.Bei archäologischen Untersuchungen wurden 2008 am Standort der früheren Kirche St. Martin in Ermhof Grablegen gefunden, in denen Tote sowohl mit christlichen Insignien als auch nach heidnischen Bräuchen bestattet worden sind. Das deutet auf eine Entstehung im 8. Jahrhundert.Mit dem Konzert möchte das Dekanat die Geschichte der ältesten und jüngsten Kirche des Dekanats, der neuen Jugendkirche am benachbarten Knappenberg, verbinden. Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke freut sich sehr auf das Projekt: "Nach zwei Jahren Vorbereitung wird das Konzert 'Am Anfang stand das Wort- Die Legende des Heiligen Wunibald' Wirklichkeit. Ich möchte explizit nach dem Reformationsjubiläum mit dem ökumenischen Thema an die Ursprünge des Christentums in unserem Landkreis erinnern."In der Ambergerin Christina Wagner hat Hennecke eine Schriftstellerin gefunden, die Wunibalds Geschichte einfühlsam aus der Sicht der Nonne Hugeburc nachempfunden hat. Sie stammt ebenfalls aus England, lebte im Kloster Heidenheim und verfasste dort die Biografien für Wunibald und dessen Bruder. Sie gilt auch heute noch als wichtigste weibliche Literatin des frühen Mittelalters. Die Aufführung gliedern Texte und Filmsequenzen, die mit Chormusik aus dem 15. und 16. Jahrhundert untermalt werden.Die Aufführung, an der insgesamt 50 Personen zwischen 10 und 80 Jahren beteiligt sind, ist ein Projekt der Christuskirche, des Dekanats Sulzbach-Rosenberg und der Dekanatsjugend. Die Gesamtleitung und Konzeption liegt in den Händen von Dekanatskantor Gerd Hennecke.