Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.11.2017

26

0 14.11.201726

Voll war das Kirchenschiff, weil so viele Musikliebhaber "Die Jahreszeiten" von Joseph Haydn hören wollen. Drangvolle Enge herrscht aber vor allem im Altarraum, obwohl die Sulzbacher Kantorei die ersten drei Bankreihen abgebaut hatte.

Verdienst der Dirigenten

Begeisterte Zuhörer

Für dieses Konzert mussten in der Kirche der Projektchor mit über 70 Sängern, das symphonisch besetzte Weidener Kammerorchester, ein Orgelpositiv und drei Gesangssolisten Platz finden. Fast zwei Jahre Vorlauf hat das Konzert gebraucht, und es ist schließlich ein doppelter Erfolg: Am Samstag in der Christuskirche, am Sonntag in der Johanniskirche in Lauf. Es ist das Ergebnis der sehr fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Sulzbacher Kantorei und der Laufer Johanniskantorei.Die beiden Chöre haben das große Werk jeweils für sich einstudiert, der Feinschliff erfolgt in gemeinsamen Proben. Mit dem Orchester und den Solisten gibt es sogar nur zwei Proben kurz vor der Aufführung. Trotzdem finden die Sänger und Instrumentalisten zu einem harmonischen, scheinbar mühelosen Zusammenklang.Das ist ganz wesentlich ein Verdienst der Dirigenten. Zuerst dirigiert Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke. Der Sulzbacher ist expressiv und emotional, er genießt sichtlich die vielen humorvollen Momente in Haydns Komposition. Er gestaltet das Oratorium gleichsam wie ein Bilderbuch mit farbenfrohen, sehr lebendigen Szenen.Die Gesangssolisten, insbesondere die Sopranistin Lisa Rothländer, scheinen ihre Rollen zu leben. Schelmerei, Zärtlichkeit oder auch Fleiß klingt aus ihrer Stimme. Die ist lieblich, warm und auch in den höchsten Höhen, die der Sängerin oft abgefordert werden, nie schrill. Besonders schön ist ihr hauchzartes Pianissimo, als sie über den düsteren Winter singt. Tenor Andreas Kalmbach ist zwar in den tieferen Lagen nicht sehr kräftig, erfreut aber mit schönen klaren Höhen.Beweglich und mit elegantem Timbre zeigt sich der Bass von Tobias Germeshausen. Seine Stimme ist sehr kultiviert und meistert auch die oft sehr hohen Passagen. Außerdem erfreut er mit außergewöhnlich guter Artikulation.Die drei Solisten ergänzt der Chor. Zwar sind unter den rund 70 Sängern nur 20 Männer, aber sie überzeugen sängerisch stark und gut platziert. Ungewöhnlicherweise stehen sie in der Mitte und kommen dadurch bestens zur Geltung. So ergibt sich ein ausgewogenes Klangbild. Der Chor agiertebeweglich und präzise. Nuanciert setzt er die verschiedenen Stimmungen um.Sehr intensiv auch das Spiel des Weidener Kammerorchesters. Alle Instrumentengruppen sind erstklassig besetzt. Die Streicher lassen im "Sommer" die Luft vor Hitze flimmern, wilde Dramatik entfesseln Orgel und Pauken zusammen mit den Bläsern bei einem Gewitter, vor allem die Hörner begeistern bei einer Jagd.Nach der Pause reiht sich Hennecke in den Chor ein und Markus Kumpf, Leiter der Johanniskantorei, übernimmt die Stabführung. Er dirigiert mit großen, raumgreifenden Bewegungen, die jeden einzelnen Instrumentalisten, Chorsänger und Solisten direkt und persönlich zu erreichen scheinen. Unter dieser achtsamen Führung bleibt der Chor trotz der Länge der Aufführung bis zum Schluss frisch und ausdrucksstark. Auch im erhebenden doppelchörigen Schlusssatz gibt es keine Ermüdungserscheinungen.Als der letzte Ton verklingt, bricht stürmischer Applaus los. Mit stehenden Ovationen feiern die begeisterten Zuhörer die Musiker und danken mit langanhaltendem Beifall für ein vollendet schönes Konzerterlebnis.