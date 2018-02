Kultur Sulzbach-Rosenberg

Nicht die alte Goglhofstube ist der Ort für diesen Heimatabend in Eberhardsbühl, sondern das Gasthaus Kugler nebenan. Mehr Platz hat man sich dort versprochen. Ein Trugschluss, denn auch hier gibt es keinen freien Stuhl mehr. Der Schmaußer Josef ist eben überall Garant für ein volles Haus.

Zuhören und lernen

Stoi oder Stoa

Uralte Poesie "Es gibt doch nichts, was schöner klingt". Dieses Gedicht eines unbekannten Verfassers wurde Josef Schmaußer vor Jahren von der Hahnbacherin Margareta Kummert (heute über 90 Jahre alt) vorgetragen. Es hat ihn tief beeindruckt, zeigt es doch besonders schön die Erwartung und Freude auf den Frühling.



"Es gibt doch nichts, was schöner klingt, und tiefer dringt ins Herz, als wenn die erste Lerche singt, ihr erstes Lied im März. Schneeglöckchen ist noch ganz allein und blickt erstaunt umher, aufs Beet fällt mild der Sonnenschein, und alles ist noch leer. Und fällt auch nochmals Schnee darauf und schweigt die Lerche still: So hat der Frühling doch gezeigt, dass er nun kommen will. Es gibt doch nichts, was schöner klingt, und tiefer dringt ins Herz, als wenn die erste Lerche singt ihr erstes Lied im März." (hka)

Sulzbach-Rosenberg/Eberhardsbühl. Geredet, gespielt und gesungen wird beim Heimatabend. Hans Dittrich und Sepp Ertl, die böhmisch-oberpfälzischen Musikanten, haben Harmonika, Klarinette und Saxofon dabei; spielen, lassen das Publikum mitsingen und erfüllen mit dem Volkslied "Der Winter ist ein rechter Mann" auch der Goglhof-Besitzerin Margarete Jäkel ihren besonderen Wunsch. Dass der Winter vielleicht doch noch nicht vergangen ist, befürchtet Josef Schmaußer, Ortsheimatpfleger aus Hohenkemnath, alljährlich gerngesehener Gast auf dem Goglhof. Das Gedicht vom "Büblein auf dem Eis" kennen viele seiner Zuhörer in der Wirtsstube, manche auch die Namenstage und die alten Sprüche für die Monate Januar und Februar. "Liegt im Februar die Katz in der Sonne, liegt sie im März hinterm Ofen mit Wonne", ist so einer.Blasius, Valentin und Sankt Mattheis, der "bricht's Eis", sind Tage, deren Bedeutung mehr und mehr in Vergessenheit gerät oder, wie beim Valentinstag, eine ganz andere Richtung nimmt. Josef Schmaußer schaut, lässt sich erzählen, sammelt. Er hört die Lebensgeschichte der Magd Gretl vom Michlbauernhof in Stockau, erfährt, dass Kindern "hoaße Erdäpfel" für den langen Schulweg in den Handschuh gesteckt wurden, die später das Pausenbrot waren, und bekommt auch immer wieder ohne Klagen und Bitternis die Antwort: "Des wor halt so."Josef Schmaußer, Lehrer im Ruhestand, einst der "vorletzte Hütabou in unserem Dorf" und heute leidenschaftlicher Heimatforscher, hat "Erinnerungen an eine Zeit, die nicht einfach war", die von vielen seiner Zuhörer geteilt werden. Er fordert sie auf, ihr Wissen einzubringen, denn "es soll ein "Miteinander werden".Das wird es spätestens bei Signalwörtern der verschiedenen Dialektformen. Ob Wiewala, Wusala, Ziewala oder Mokkala, die Namen für junge Tiere sind im engeren Umkreis total unterschiedlich. Bei der Diskussion, ob der Stein nun Stoi, Stoa oder Stea heißt, wird es recht lebhaft im Raum. "Fast war ma no streitat worn", schmunzelt Hermann Gnahn, der Vorsitzende der Goglhof-Freunde, wünscht dem "Jung-Pensionisten Schmaußer" aber, dass er so weitermacht mit den von persönlichen Erlebnissen angereicherten Vorträgen.Dem Heimatabend vorausgegangen war ein Treffen der örtlichen Mitglieder des Bundesverbandes der Gästeführer unter Leitung von Kreisheimatpfleger Dieter Dörner. Dabei war auch Sepp Strobl, der Stadtheimatpfleger vom Hirschau, der für die Kugler-Wirtsleute ein Geschenk mitgebracht hatte: Ein gerahmtes Zeitungs-Inserat aus dem Jahr 1955, in dem das Eberhardsbühler Wirtshaus zum Hausfasching mit Schlachtschüssel eingeladen hat.Hermann Gnahn wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Gasthaus Kugler eine geschichtsträchtige Vergangenheit hat. "Das Haus in seiner damaligen Form war vor über 400 Jahren Kanzlei der Hofmark Eberhardsbühl", hat Gnahn Unterlagen im Staatsarchiv Amberg entnommen: Ein bedeutender Hof, so der Vorsitzende der Goglhof-Freunde, und ein Wirtshaus, das es vor mehr als 250 Jahren schon gegeben hat.