Kultur Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

10

0 29.01.201810

Eberhardsbühl. Bei einem Heimatabend in der Goglhofstube in Eberhardsbühl passen immer so viele Besucher rein, wie kommen: Das ist ein Phänomen, das auch funktioniert, wenn Hans Pirner und Theo Stümpfl das Programm gestalten.

Für Akkordeon und Gitarre war nach links gerade noch so viel Platz, dass die beiden Musiker ihre Instrumente bedienen konnten. Der gemischte Chor der Besucher war deshalb so zahlreich und leistungsstark, dass auch komplizierte Quodlibets in Angriff genommen werden konnten.Hauptakteur war jedoch Hans Pirner aus Bernricht mit seinen Gedichten und Geschichten in Mundart. Eigentlich sind sie so einzigartig und individuell, dass sie einen eigenen literarischen Gattungsnamen verdient hätten. Sie sind auf das Wesentliche reduziert, aber inhaltlich von einer bunten Fülle.Hans Pirner schaut mit einem scharfen, aber liebevollen Blick auf den Menschenschlag der Region. Unmittelbare Empfindungen und Bedürfnisse der Landbevölkerung bringt er auf den Punkt, der in seinen Gedichten und Geschichten auch immer der Schluss ist. Ein herzhaftes Lachen im wahrsten Sinn war die Antwort der Besucher.Aus dem Schmunzeln kamen sie eineinhalb Stunden nicht mehr heraus. Dazwischen wurde viel gesungen - dank des Textheftes von Evi Strehl alle Strophen fehlerfrei.