Kultur Sulzbach-Rosenberg

28.06.2017

9

0 28.06.2017

Für ihre 150-Jahr-Feier am kommenden Wochenende wünschte sich die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg einen Kabarettabend. Die Kulturwerkstatt lässt den Traum in Erfüllung gehen und holt an diesem Freitag Helmut Binser in die Fahrzeughalle des Gerätehauses in der Bayreuther Straße. Vom Einlass ab 18 Uhr unterhält der Trachtenverein Stamm die Besucher, bis um 20 Uhr das aktuelle Binser-Programm "Wie im Himmel" startet.

Das bayerische Original bringt Gitarre und Ziehharmonika mit. Jetzt, Mitte dreißig, findet sich der ehemalige Rockmusiker zwischen Gartenpflege, Thermomixpartys und verpassten Biotonnenabholterminen wieder. Er erklärt, wie man den Besuch beim Hausarzt gekonnt durch eigene Recherche im Internet und am Stammtisch verhindert, zitiert aus seinem Beziehungsratgeber "Vom Hackstock zum Frauenversteher" und philosophiert treffend über seinen Lieblingssport Fußball, den er überwiegend liegend vor dem Fernseher ausübt.Binser ist ein Schlitzohr, ein Künstler zum Anfassen und Gernhaben, der nach dem Konzert nicht selten noch in geselliger Runde - natürlich mit Schnupftabak und einer Halben Bier in der Hand - anzutreffen ist. Erfrischend unangepasst purzeln die Pointen und Wortspiele, und der Zuhörer fühlt sich dabei wie im Himmel. Genauso wie der Binser selbst, wenn er auf der Bühne steht.Karten gibt es im Vorverkauf in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof, Reisebüro Sonnenklar und in der Tourist-Information am Hallplatz; in Sulzbach-Rosenberg bei der SRZ, den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Auskunft unter 09661/51 01 10.