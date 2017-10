Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

Kreative Herbstdeko, viel Handgearbeitetes, sowie Wohltuendes für Leib und Seele - das bot die Herbstmesse der Krötenseeschule, die inzwischen bei vielen "Standlern" fest im Terminkalender eingeplant ist. Förderverein und Elternbeirat packten wieder kräftig an und setzten die Erfolgsgeschichte zum Wohle der Schule fort

Termin seht fest

( pad) Wie Hildegard Zahn, Vorsitzende des Fördervereins, berichtete, waren 20 Aussteller da. Dies sind zwar etwas weniger als in den Jahren zuvor, doch Schulleiter Peter Danninger zeigte sich dennoch zufrieden.Danninger dankte allen beteiligten Eltern für das überragende Engagement im Vorfeld und an diesem Tag. "Mit der Standgebühr und dem Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf können wir wieder viele zusätzliche Projekte an der Schule realisieren", erklärte der Rektor. Viele Besucher schlenderten zwischen den schön dekorierten Ständen hin und her und bestaunten filigrane Holz- oder Schmuckarbeiten, handgestrickte Mützen und Socken. Ob Grußkarten, Kerzen, Modellflieger oder diverse Imkerprodukte, für jeden war etwas dabei und die Aussteller waren insgesamt mit der Resonanz zufrieden. Auch die Schüler verkauften neben dem eigenen Honig aus der Schul-Imkerei diverse Werkstücke aus Holz, die sie im Unterricht geplant und hergestellt hatten.Zur besseren Planung wurde bereits ein Termin für den Frühjahrsmarkt (4. März 2018) gefunden, zu dem der Förderverein bereits jetzt einige Anmeldungen verzeichnen kann. Einen besonderen Höhepunkt am Nachmittag bildeten die Tänze der Cheerleaders des American Sports in Sulzbach-Rosenberg. Sie begeisterten mit ihren bunten und akrobatischen Beiträgen selbst die Besucher an den Kaffeetischen.