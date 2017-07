Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

Folklorige Balladen, Jazz und musikalische Kurzgeschichten brachten der Frauenchor Herznote der Städtischen Sing- und Musikschule sowie das Duo Orfée aus Ansbach zu einem gemeinsamen Konzert in die Synagoge mit.

Als Auftakt stimmten die Herznote-Sängerinnen den weltbekannten jüdischen Kanon "Shalom chaverim" zu Deutsch "Friede sei mit euch Freunde" - an. Die vortreffliche Akustik der Synagoge trug die sanften Stimmen durch den Saal und weckte beim Zuhören die Lust auf mehr. Chorleiterin Sylvia Schulz erklärte die dargebotenen Titel.Es folgte das Swingstück "Bei mir bist du schön" das 1938 in der Interpretation der Andrew Sisters zu einem Welterfolg wurde und ursprünglich Teil eines 1932 komponierten jüdischen Musicals von Sholom Secunda und Jakob Stein war. Mit "Mr. Sandmann" von den Chordettes konstatierte der Chor in beeindruckender Art und Weise seine Dynamik und Rhythmusgefühl. Ein wahres Klangerlebnis erfuhren die Zuhörer bei "Sunrise, sunset" aus dem Musical "Fiddler on the roof". Das Jazzstück "Uh ja", eine Vokalmodulation, bildete den Abschluss des ersten Blockes, bevor das Mikrofon an das Duo Orfée weitergereicht wurde.Judith Kucharski (Geige) und ihr Ehemann Andreas Kucharski (Gitarre) sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Im vergangen Jahr gastierten die Ansbacher im Seidel-Saal vor ausverkauftem Haus. Die gebürtige Sulzbach-Rosenbergerin und ihr aus Polen stammender Ehemann komponieren ihre Lieder selbst.Andreas Kucharski textet und singt in seiner Muttersprache Polnisch. Seine Frau übersetzte die Texte und Kurzgeschichten, die von einem Labyrinth, schwierigen Beziehungen oder einer Reise durch die Galaxie erzählten. Nach einer kurzen Pause eröffnete der Frauenchor die zweite Programmhälfte.Mit dem Chorsatz von Johannes Brahms "Ich hab die Nacht geträumet" demonstrierten die Sängerinnen ihre klassischen und solistischen Stärken. Ursel Dümmler, Julia Rahm und Stefanie Tröster stimmten von der Empore herab als Terzett die erste Strophe an und wurden anschließend vom Chor unterstützt. Mit "Jiruschaajim schel Sahaw" - Jerusalem du Stadt aus Gold, folgte ein musikalischer Gänsehautmoment der maßgeblich von der gesanglichen Brillanz der Chorleiterin Sylvia Schulz als Solistin generiert wurde. Und auch Angela Oeckl erfüllte mit warmer Alt-Stimme und dem Stück "Hallelu et adonai" den Raum bis unter die Decke mit Gefühl.Neben seiner virtuosen Spielweise faszinierte das Duo Orfée unter anderem auch durch den Einsatz eines Loopers. Er bietet dem Musiker die Möglichkeit, gespielte Sequenzen zu speichern und sie bei Bedarf als zusätzliche Tonspur abzuspielen. Somit generierten die beiden Könner ihres Faches eine faszinierende Stimmung. Bei dem gemeinsamen Schlusslied "Tzadik Katamar" begleiteten Judith und Andreas Kucharski den Chor, der neben einer gesanglichen auch eine tänzerische Einlage bot.