28.08.2017

Mit Witz und Poesie lässt Ingo Schulze in seinem neuen Roman eine Figur erstehen, wie es sie noch nicht gab, wie wir sie aber heute brauchen in Zeiten, in denen die Welt sich auf den Kopf stellt: "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst" heißt das Buch, aus dem der Autor am Dienstag, 26. September, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz liest. Die Moderation übernimmt Thomas Geiger, Literarisches Colloquium Berlin.

Zum Inhalt des Romans heißt es in einer Pressemitteilung: "Peter Holtz will das Glück für alle. Schon als Kind praktiziert er die Abschaffung des Geldes, erfindet den Punk aus dem Geist des Arbeiterliedes und bekehrt sich zum Christentum. Als CDU-Mitglied (Ost) kämpft er für eine christlich-kommunistische Demokratie. Doch er wundert sich: Der Lauf der Welt widerspricht aller Logik. Seine Selbstlosigkeit belohnt die Marktwirtschaft mit Reichtum. Hat er sich für das Falsche eingesetzt? Oder für das Richtige, aber auf dem falschen Weg? Und vor allem: Wie wird er das Geld mit Anstand wieder los?"Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren, debütierte 1995 mit dem Erzählband "33 Augenblicke des Glücks". Es folgten "Simple Storys" und weitere Romane sowie Erzählbände. Ingo Schulze erhielt zahlreiche Literaturpreise. Er mischt sich auch immer wieder als politische Stimme in die Debatte ein.Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen und Informationen unter 09661/815 959-0 oder info@literaturarchiv.de.