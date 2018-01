Kultur Sulzbach-Rosenberg

Jedes Dorf hütet seine Erinnerungen und Geheimnisse. Was passiert, wenn sich ein unspektakulärer Reportageauftrag zur Reise in die eigene Vergangenheit entwickelt, malt Gerhard Köpf in seinem neuen Roman "Das Dorf der 13 Dörfer" in allen Farben von düster bis schrill aus. Am Freitag, 2. Februar (19.30 Uhr), auf Einladung der Buchhandlung Volkert im Literaturhaus Oberpfalz zu Gast.

Festgefahren bei Kalenderblättern und Features zum "Zwölfuhrläuten" für den Rundfunk, tritt der Erzähler seinen Weg zurück in die Allgäuer Heimat an. Am Ende des Reigens mal alltäglicher, mal skurriler Dorfgeschichten bleibt die Frage, ob der "Sack voller Erinnerungen" endlich geleert werden oder man ihn doch "niemals loswerden" kann. Diese Frage hat die Kulturredaktion Gerhard Köpf auch zu Beginn des Interviews gestellt.Gerhard Köpf: Jedes Buch enthält Teile der Erinnerungen des Autors, denn diese sind das Reservoir, aus dem er schöpft. Ohne Erinnerungen kein Erzählen.Jeder Erzähler hat seinen individuellen Raum, der ihm vertraut ist und den er fiktionalisiert, um ihn im Gedächtnis und am Leben zu erhalten. Er re-vitalisiert ihn nicht, sondern er vitalisiert ihn (Grass: Danzig; Joyce: Dublin; Böll: Köln; Siegfried Lenz: Masuren; Gerold Späth: Rapperswil).Im Individuellen steckt immer das Allgemeine - und umgekehrt. Menschen sind überall gleich und überall anders, aber sie bleiben Menschen.Durchaus: Die menschliche Seele ist ein weites Feld, und viele Wege führen ins Herz der FinsternisVom Bachmann-Preis haben meine Frau und ich uns eine Warmwasserversorgung gekauft, und das Geld des Raabe-Preises floss in Reisen, die sich wiederum literarisch niederschlugen. Seitens der Kritik haben die Preise den Druck erhöht.Eine reizvolle Idee, wenn es einen mutigen Regisseur gäbe ...Außer dem Erzähler gerne die Rolle des Vaters bei der Skiwanderung.Karten sind bei der Buchhandlung Volkert (Telefon 09661/812373) oder an der Abendkasse erhältlich. Der Roman "Das Dorf der 13 Dörfer" ist beim Verlag Braumüller erschienen und kostet 24 Euro.