Sulzbach-Rosenberg

04.04.2018

04.04.2018

Andreas Martin Hofmeir hat genau nachgerechnet: Bei Antonín Dvoráks Symphonie "Aus der neuen Welt" ist jeder der sieben Töne aus seiner Tuba 21,43 Euro wert, während die bedauernswerten Geigen-Kollegen rund 20 000 Noten zum Stückpreis von 1,5 Cent spielen.

Nachzulesen sind diese und andere hintersinnigen Betrachtungen in seiner von Carl-Heinz Daxl illustrierten Autobiografie "Kein Aufwand - Schrecklich wahre Geschichten aus meinem Leben mit der Tuba". Dass der herausragende Solist, Kammermusiker und Professor für Tuba am Salzburger Mozarteum seinen Humor nicht im Keller lässt, hat seine Zeit als Gründungsmitglied der Kult-Band "LaBrassBanda" ebenso bewiesen wie seine Kabarett-Programme oder die aktuellen Auftritte bei musikalischen Lesungen aus seinem Buch.Die Fragen der Kulturredaktion zum nicht so bierernsten Blick auf sein Dasein mit Tuba "Fanny" und Konsorten erreichten den Künstler auf einer Südostasien-Tournee:Ich musste ja nur alles aufschreiben. Das war im Endeffekt Teil der Vergangenheitsbewältigung. Die schönen Bilder, Acryl auf Biertisch, hat ja der Carl-Heinz Daxl und die schlimmen Arbeiten wie Drucklegung und Ausfahren Gott sei Dank der Verlag gemacht.Ich hoffe. Wenn sie mir nicht gerade übelnehmen, dass ich ihre Instrumente als rudimentär entwickelte prähistorische Vorläufer auf dem Weg hin zur Vollendung der Tuba beschimpfe. Aber ich schimpfe ja auch über mein Instrument, da bin ich ganz gerecht ...Ich habe die Notwendigkeit des Übens tatsächlich erst sehr spät erkannt, als ich bereits Akademist bei den Berliner Philharmonikern war. Dann hab ich aber alles in kurzer Zeit aufgeholt, so acht bis zehn Stunden am Tag. Jetzt geht's mir wie Obelix mit dem Zaubertrank: Ich muss mit dem Üben ganz vorsichtig dosieren.Ach, wissen Sie, ich mach meine klassischen Konzerte schon locker. Nur getanzt wird nicht so viel. Aber die Begeisterung genauso groß.Auf jeden Fall. Die klassische Musik war ja auch die Popmusik seiner Zeit. Erst wir haben sie gewissermaßen elitärisiert und antiquiert. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Die jungen Leute wissen gar nicht, was ihnen da teilweise entgeht.Die Tuba boomt, das kann man schon sagen. Bereits 5-jährige Mädchen fangen jetzt damit an! Ob das jetzt an mir liegt, das kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hab ich einen kleinen Teil dazu beigetragen ...Ach, ich mische das sowieso immer ein bisschen. Da komme ich gar nicht zum auseinander dividieren. Mittlerweile lachen die Leute ja schon, wenn ich ganz ernsthaft als Solist vor das Orchester trete. Und dabei hab ich noch gar nix gesagt!Unbedingt: Ich war schon in den beiden Metropolen der Oberpfalz, in Cham und Nürnberg! Oje, jetzt hab ich das ganze Interview versaut, fürchte ich ...Am Sonntag, 29. April (20 Uhr), ist Andras Hofmeir mit seinem Musikkabarett "Kein Aufwand! Teil 1" im E-Werk in Erlangen zu Gast bei der Theaterbühne "Fifty Fifty". Der Termin ist ein Nachholtermin.Das Buch "Kein Aufwand - Schrecklich wahre Geschichten aus meinem Leben mit der Tuba", 224 Seiten, erschienen im btb Verlag, kostet 14,99 Euro.