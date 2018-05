Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.05.2018

8

0 09.05.2018

Montevideo, Buenos Aires, New York, Wien, Sulzbach-Rosenberg. Einmal mehr konnte Fred Tischler von der Kulturwerkstatt Musiker von Weltrang i die Herzogstadt holen.

Tango Tales, Geschichten vom Leben, der Liebe, der Sehnsucht, Geburt und Tod erzählten Raúl Jaurena am Bandoneon und Bernd Ruf an der Klarinette mit Herzblut und Eindringlichkeit musikalisch in der ehemaligen Synagoge Sulzbach. Der Raum mit seiner phantastischen Akustik inspiriert zu neuen Klängen. Die Musiker kennen sich seit fast 20 Jahren, spielten mit dem Ensemble Tango Five auf den großen Festivals, als Duo veröffentlichten sie bereits drei CDs ihrer Reihe "Tango Tales".Nur wenige Bandoneonisten beherrschen das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von dem Krefelder Heinrich Band entwickelte Handzuginstrument so wie der in Uruguay geborene Grammy-Preisträger Raúl Jaurena. Das Duo "Jaurena Ruf Project" entwickelt sich aus der Begegnung von Tango, Klassik, Klezmer und Jazz. Das verbindende Element dabei ist die Improvisation. Die besondere klangliche Union von Bandoneon und Klarinette begeistert immer wieder.Der Abend startete mit "El Choclo" einem bekannten Klezmer-Tango. Bernd Ruf begann ganz leise und zart auf der Klarinette, dann kam Raúl Jaurena am Bandoneon mit dem typischen Tango-Rhythmus dazu und riss das Publikum mit. Der tanzende Engel "Angel Bailarín" steht für die Anmut, die Leichtigkeit und gleichzeitige Ernsthaftigkeit des Lebens, die jeden auf andere Weise beflügelt. "Palomita Blanca" erzählt von einem enttäuschtem Liebeswerber, der letztendlich mit weißen Tauben doch noch Erfolg hat.Mit leisen, eindringlichen und fröhlich jauchzenden Tönen werden die Geschichten rund um das Leben musikalisch zelebriert. Mal ist es heitere Melancholie, mal überbordende Lebensfreude oder die Gefühlswelt zwischen tiefer Traurigkeit und ungehemmter Fröhlichkeit, die das "Jaurena Ruf Projekt" in berührende, ergreifende und ebenso bezaubernde Klänge verwandelt. Dabei spielen die Tangorhythmik - Milonga, Candombe, Tango, Walzer - mit ihren tangospezifischen Spielweisen eine tragende Rolle.Mit dem 1917 ursprünglich als Marsch komponierten "La Cumparsita", das sich als obligatorische Zugabe bei den meisten Tango-Konzerten etabliert hat, und dem Klezmer Stück "Amigos" verabschiedete sich das "Jaurena Ruf Projekt" unter euphorischem Beifall.