Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.03.2018

27

0 02.03.201827

Freude an der Musik und ein breites Repertoire zeichnen den Gospelchor Voices of Joy aus. Er hat flotte Gospels, ruhige Balladen und Pop-Klassiker im Programm, von "Oh, when the Saints" und "Somebody's Knocking" über "Bright is the Ring of Words" bis zu "Lean on Me" und "Hello, Goodbye". Notenkenntnis oder Chorerfahrung müssen Neueinsteiger nicht mitbringen, versichert Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke.

Eine gute Gelegenheit, es einmal auszuprobieren, bietet der Gospelworkshop mit dem gebürtigen Haitianer Jean Mondesir Benoit am Samstag, 10. März, ab 10 Uhr im Gemeindesaal unter der Christuskirche. Den Teilnehmerbeitrag von zehn Euro bekommt jeder zurückerstattet, der danach im Chor mitsingt. Anmeldung bei Kantor Hennecke unter kantorat.christuskirche.suro@elkb.de oder 09661-891150.