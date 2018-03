Kultur Sulzbach-Rosenberg

Die kanadische Ann Vriend ist eine Künstlerin mit einer expressiven, kraftvollen, soul-getränkten Stimme. Ihre Musik reicht von groovendem Neo-Soul bis zu nachdenklichem Singer-Songwriter-Pop.

"Anybody's Different" ist ihr Programm betitelt, das sie am Freitag, 6. April, im Capitol in Sulzbach-Rosenberg vorstellt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: exb