Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

7

0 21.11.2017

Das historische Klavier auf der Bühne im Seidel-Saal dürfte über 100 Jahre auf dem Buckel haben. Der Boogie-Woogie ist ein bisschen jünger. Aber wenn Jörg Hegemann in die Tasten haut, passt alles perfekt zusammen: Das Instrument, die Musik, der geniale Musiker und seine herausragenden Begleiter mit Kontrabass und Schlagzeug.

Der Oberpfälzer ist von Natur aus eher phlegmatisch. Aber als das Jörg Hegemann Boogie Trio anfing zu spielen, sprang sofort der Funke über. Überall im ausverkauften Saal zuckten Füße, nickten Köpfe, wippten Beine. Die drei Musiker brachten mit atemberaubendem Boogie-Woogie das ganze Haus zum Kochen. Hegemann tobte auf dem Klavier, dass man Angst hatte, er könnte umkippen. Das Instrument war total offen. Die ganze Mechanik war freigelegt. So konnte man die tollkühnen Akkorde nicht nur hören, sondern auch sehen. Hegemann spielte mit vollem Körpereinsatz und wilder Lust. Da wackelte das Piano und bebte, als wäre es kurz vor dem Abheben. Der Musiker war bald aus der Puste. Keuchend erklärte er zwischen den Stücken die Geschichte seiner Lieblingsmusik und vor allem brachte er dem Publikum einen der ganz großen Boogie-Pianisten und Komponisten nahe: Albert Ammons. Seine wunderbaren Stücke wie "You are my sunshine" oder "Shout for joy" machten jetzt genauso viel Spaß wie in ihrer Entstehungszeit.Der nüchterne Begriff "Rhythmusgruppe" reicht nicht, um Hegemanns Begleiter zu beschreiben. Matthias Klüter bot einen wunderbar erdigen, lebendigen Zupfbass und setzte wiederholt solistische Glanzlichter. Am Schlagzeug wirkte Dirk Engelmeyer geradezu unterkühlt, wenn er mit sparsamen Bewegungen die Besen über Trommeln und Becken tanzen ließ, aber dann zauberte er funkensprühende Soli. Hegemann, Engelmeyer und Klüter spielten die Musik nicht einfach, sie lebten sie mit allen Fasern ihres Seins. Gelegentlich spielte das Trio einen Blues zum Verschnaufen. Das war zwar langsamer, aber nicht weniger intensiv. Vor allem, wenn Engelmeyer auch noch sang, lief den Zuhörern eine Gänsehaut den Rücken herunter.War es Zufall? Im Publikum saß Christian Bassow, ein anderer Boogie-Pianist. Hegemann bat ihn auf die Bühne, und dann spielte er. Nicht so sportlich wie Hegemann, aber mit derselben emotionalen Urgewalt. Das konnte sich Hegemann nicht lange ansehen. Er schnappte sich einen Stuhl, drängelte sich neben Bassow und improvisierte eine phänomenale Bassstimme. Praktisch ohne aufzuhören wechselte er dann auf Bassows andere Seite, und die beiden agierten weiter, kongenial begleitet von Engelmeyer und Klüter. Es war atemberaubend gut. Das Publikum war begeistert, tobte, rief, pfiff.