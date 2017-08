Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.08.2017

21.08.2017

Das Kino-Open-Air "Frei-Kultur" gewinnt unter den Sulzbach-Rosenberger Filmfans zunehmend an Beliebtheit. Der Jugendclub Bureau spricht in einer Pressemitteilung von rund 80 Teilnehmern, die das Angebot "Kino für alle und zwar umsonst" annahmen.

"Verschiedene Snacks, kühle Getränke, mystischer Mondschein und ein guter Film unter freiem Himmel - das war auch dieses Jahr das Erfolgsrezept", berichtet der Jugendclub. Im Hinterhof der Buchhandlung sahen die Besucher bei stabilem, aber nicht allzu sommerlichem Wetter am ersten Abend "Sein oder Nichtsein". Die antifaschistische Komödie, gedreht 1942 von Ernst Lubitsch, sei zugleich eine Abrechnung mit dem Nationalsozialismus und eine Hommage an das Theater.Am zweiten Abend wurde "Ich, Daniel Blake" vorgeführt. Das 2016 von Ken Loach gedrehte Sozialdrama wurde mit der Goldenen Palme der 69. Festspiele in Cannes ausgezeichnet. Es handelt von zwei Briten, die sich durch die Bürokratie des Sozialstaates kämpfen, der ihnen die Unterstützung jedoch verweigert.Zur Frage, warum die Filme ohne Eintritt gezeigt werden, stellt der Jugendclub Bureau fest, dass kostenpflichtige Kunst- und Kulturangebote die Regel seien. Es gehe aber darum, Verhältnisse zu schaffen, in denen nicht mehr alles - vom einfachen Überleben bis hin zur Teilnahme an Bildung und Kultur - an den Besitz von Arbeit und Geld gebunden seien. Die Menschen müssten oberster Zweck allen Handelns sein.