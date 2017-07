Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.07.2017

Sieben Bands, eine Bühne im Freien und halbwegs gnädiges Wetter: Mehr braucht das Musik- und Kulturzentrum (MuK) nicht, um seine Gäste drei Stunden lang zu unterhalten.

Das Band-Open-Air am Samstagnachmittag lieferte dafür den Beweis. Den Anfang machte die Philipp-Wild-Band, die sich aus vier Bläsern und einem Schlagzeuger zusammensetzt.Darauf folgten die momentan jüngste Gruppe des MuK, The Black Band, und The Flying Musics aus der Grundschule Poppenricht, die vom MuK geleitet und unterrichtet werden. Für viele ihrer Mitglieder war es der letzte Auftritt, da sie demnächst die Schule und damit auch die Band verlassen werden.Deshalb durften sie sich bei der Zugabe noch einen kleinen Wunsch erfüllen und alle gemeinsam singen. Normalerweise geht das nicht, schließlich muss ja auch jemand Instrumente spielen. Zu diesem besonderen Anlass war aber eine Ausnahme erlaubt. Als vierte Band begeisterten The Rolling Potatoes die Zuhörer mit Jazz. Danach spielten The RoXX, die wie MuK-Leiter Gerald Ludwig erzählte, "ab 2018 eine Welttournee geplant haben. Es gibt nur ein Problem: Keiner hat Zeit."Anschließend waren das Duo SaMa, bestehend aus Sabrina und Malin, sowie die Band Typisch Andy an der Reihe. Zum Abschluss standen dann noch die Guitarjugglers and Friends auf der Bühne. Als einzige Mitwirkende an diesem Tag brachten sie bereits langjährige Erfahrung mit. Alle anderen Gruppen gibt es in den aktuellen Besetzungen erst seit diesem Schuljahr.Am Ende waren drei Dinge klar. Erstens: Der schönste Satz der Welt heißt "Wird schon wieder heller". Das findet MuK-Chef Gerald Ludwig. Zweitens: Das Musikinstitut braucht dringend Bassisten; Anmeldungen sind jederzeit willkommen. Und drittens: Musiker und Publikum hatten am Samstag gleichermaßen Spaß.