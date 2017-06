Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.06.2017

05.06.2017

Er spricht sie an, die Auswüchse und dunklen Seiten der heutigen Zeit, Trump inbegriffen. Aber er ist kein "Winsler", sondern einer "g'standner Bayer" mit Humor. Er sieht schräge Situationen, überspitzt sie zu irrwitzigen Szenen, plaudert, sinniert, lästert und beschert seinem Publikum einen Abend mit größtem Vergnügen und viel Lachen - der Kabarettist Stephan Zinner.

Simple Geschichten

Ein bisschen Jazz

Bereits zum dritten Mal ist Stephan Zinner im Seidel-Saal. Der 43-Jährige, der seit mehr als zwanzig Jahren auf der Bühne steht, in Filmen mitwirkt und das Söder-Double auf dem Nockherberg ist, hat für seine Arbeit den Deutschen Kabarettpreis erhalten.Ihn in ein Genre einzuordnen ist nicht leicht. Er ist Kabarettist, Schauspieler, Musiker, singt, tanzt. All das ist er auch im voll besetzten Seidel-Saal, mit Temperament, ungeheurer Energie und viel Gespür für sein Publikum.Locker stellt er sofort den Kontakt mit seinen Fans her. "Habt's ihr Reichsbürger?" fragt er, macht einen Sechziger-Fan ausfindig, der ihm versichert "Wir kommen wieder", stellt "Silbermähne" Andi Kaufmann vor, den Freund aus Basel, mit dem "Trommel-Diplom aus Österreich", der ihn am Schlagzeug begleitet.Einen "bayerischen Bluesbär" nennt ihn die Süddeutsche Zeitung, einen aus dem prallen Leben, der selbiges auch genießen will und zwar relativ simpel. So heißt auch das Programm, in dem er Geschichten vom Leben und seinen Fallstricken erzählt. Er lässt seine Zuhörer teilhaben am Alltag der Zinners, bestehend aus der Ehefrau aus Dresden - "beste Ostware" - und drei Kindern, Opa Uli, dem Heimwerker-Experten und der "Bauernbüffel-Verwandtschaft" aus dem bayerischen Oberland.Auch das Lebensumfeld wird beschrieben: die Nachbarin, die "Innenhof-Watching" betreibt, die Radlfahrer im hautengen Trikot, die eine "Tour de France" bis zur nächsten Ampel veranstalten oder "Caro in High Heels", die eine Zeitlang dem Familienverbund angehört. Online-Dating mit Premium-Partnern, Alternative Fakten in der Politik, Doping beim Sport, Hobby-Bierbrauer, Heimwerker und Fitness-Gurus, alles und alle bekommen ihr Fett weg.Da lässt es ihn nicht auf dem Stuhl sitzen oder vorm Mikrofon stehen. Immer in Bewegung ist Stephan Zinner auf der Bühne, plaudert, redet mit dem Publikum, nimmt eine seiner Gitarren zur Hand und singt. Keine "bösen Schlager, die psychische Probleme verursachen", aber ein wenig Soul, Blues, Jazz, ergänzt vom Drummer Andreas Kaufmann. Politik, Moral, Sozialkritik, all das wird nicht ausgespart, aber es wird verpackt in Ironie, Spott, Gelassenheit, in relativ simple Geschichten. Ein wenig außer Atem nach einem kleinen Tanz auf der Bühne des Seidel-Saals gibt Zinner dem Publikum ein positives Feedback, macht Werbung für seine CDs und outet sich in einem Zugaben-Block als Bob-Dylan-Fan, "dem einzigen Literatur-Preisträger, von dem ich alle Bücher gelesen hab". Große Gefühle beenden den Abend mit dem Rausschmeißer-Song "Liebe is alles, was zählt".Nach dem Söder-Double hat während und nach der Vorstellung niemand gefragt. Zwar hat Stephan Zinner dadurch seit dem Jahr 2006 eine gewisse Popularität erlangt, sein Solo-Programm aber ist weit mehr als das. Der Heimatminister ist im Seidel-Saal nicht vermisst worden.