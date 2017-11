Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.11.2017

0 19.11.2017

Er ist bekannt vom "Schlachthof" im BR-Fernsehen, er hat den Kabarettpreis 2017 bekommen, er tourt durch Deutschland von München bis Berlin und hat auch - wieder einmal - in Sulzbach-Rosenberg Station gemacht. Michael Altingers aktuelles Bühnenprogramm heißt "Hell". Was ist gemeint damit, Licht oder Hölle?

Ihr könnt's ja so lang sitzn bleim. Michael Altingers Hinweis auf Teil zwei seiner Trilogie in 2019

Er ist 46, feiert sein 25-jähriges "Kabarettistendaseinsjubiläum" und leistet knapp zwei Stunden lang Schwerstarbeit auf der Bühne der Berufsfachschule für Musik. Für seine Fans im Saal sieht das leicht und locker aus, wie er redet, singt, sich bewegt, auch Martin Julius Faber, seine "Ein-Mann-Band" in seine Handlung mit einbezieht. Das neue Solo-Programm Michael Altingers ist der erste Teil einer Trilogie, weil, wie er sagt, "die Vielzahl der angesprochenen Themen einen einzigen Abend sprengen würde". 2019 soll der zweite Teil folgen - "ihr könnt's ja so lang sitzen bleiben", schlägt er dem Publikum vor.Ein moralisches Vorbild sein, eine echte Lichtgestalt, das schwebt Altinger vor. Bei einem Autounfall, "nix Schlimmes, ein ganz normaler Blechschaden", bekennt er sich als eindeutig Schuldiger. Aber dann kommen Kosten und Versicherungs-Fragen dazu, und allmählich wird die Wahrheit immer fragwürdiger, bis eine neue Wahrheit, eine bessere und günstigere, herauskommt.Das alles ist eingepackt in eine Vielzahl von Themen, die den Zustand unserer Gesellschaft, ihre Entwicklung, ihre Krisen, Nöte und Hoffnungen beschreiben. Der Niederbayer zeigt Auswüchse auf: Gabionen statt Gartenzaun, Stand-up-Paddling auf dem Surfbrett, den Teufel im blauen Overall im Baumarkt, veganes Essen und Smoothies, Tatoos, Aromatherapeuten mit Bachblütendiplom und vieles mehr. Es sind gesellschaftliche und politische Themen, und er scheut sich auch nicht, einen amerikanischen Präsidenten als "grenzdebilen Schiffschaukelbremser" zu bezeichnen. Er erzähle Grundsätzliches auf der Bühne nur immer dann, beteuert er, "wenn i woaß, de Gegenseitn muaß as Maal haltn".Bei all diesen Themen zeigt sich Altinger verspielt im allerbesten Sinn: lebhaft, begeistert und mit großer Liebe zum Unfug. Der Zustand unserer Gesellschaft, das Lichte und das Dunkle, zieht sich wie ein roter Faden durch sein Programm. Er wittert Verschwörung durch "sechzehn Personen, die alles regeln", bringt immer wieder Helmut Lux ins Spiel, den "Erfinder der sinnlosen Bedürfnisse", und rät seinen Zuhörern für alle Problemfälle des Lebens: "Was du brauchst, sind Anwälte, Netzwerke und eine Rechtsschutzversicherung".Der bitteren Note seiner Texte zum Trotz, ihr Zynismus ist manchmal nicht gleich zu erkennen, glaubt doch der Kabarettist trotz des Verlustes an Moral, Höflichkeit und Respekt an den Menschen und das Gute in ihm. Facettenreich, klug, empathisch und absolut komisch agiert er auf der Bühne, tanzt, singt, lupft seinen "mittlerweile nicht mehr so straffen" Po und führt Monologe mit Martin, seiner "Ein-Mann-Band". Dieser, Martin Julius Faber, lässt schweigend und mit stoischer Gelassenheit all das über sich ergehen, bedient gekonnt seine Gitarre und diverse Instrumente, er ist wichtiger Bestandteil des Programmes.Irgendwann brummt Altingers imaginäres Handy zum letzten Mal an diesem Abend, und der Künstler bedankt sich für den Applaus. "Manchmal is wichtig, dass ma öfter amal a Gaudi hat", gibt er seinen Fans mit auf den Nachhauseweg und verabschiedet sich bis zum Teil zwei seiner Kabarett-Trilogie im Jahr 2019.