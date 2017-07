Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

6

0 27.07.2017

Seit zehn Jahren zaubert der Kalinka-Chor Freude in die Herzen der Zuhörer. Bei rund 100 Auftritten in vielen bayerischen Städten, vor allem aber in Seniorenheimen in der Herzogstadt und im Landkreis, singen die Frauen und Männer Volkslieder aus ihren Heimatländern. Da erklingen deutsche, russische, ukrainische, polnische und moldawische Weisen.

Seit seiner Gründung leitet Leonid Zadovschi den Chor. Irma Axt, die Integrationsbeauftragte des Landkreises und engagierte Sängerin, würdigte anlässlich seines Dienstjubiläums Zadovschis Engagement. Er sei seit zehn Jahren für den Kalinka-Chor aktiv. Eine so lange ehrenamtliche Tätigkeit sei einzigartig bei einem Menschen mit Migrationshintergrund.