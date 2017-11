Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.11.2017

So ein richtiges eigenes Denkmal hat er ja bisher nicht, der Stadtgründer Graf Gebhardt. Aber jetzt thront er standesgemäß im Rathaus und dirigiert als wilder Reiter seine historische Wildsau. Aber das ist noch lange nicht alles.

Falls jemand wissen will, wie er aussah, der Graf: Geht's ins Rathaus, schaut's ihn an! Uschi Brauner

2016 zum Altstadtfest ist sie entstanden, die Keramik-Skulptur. Künstlerin Uschi Brauner, selbst dem Grafen durch ihren Geburtsnamen eng verbunden, hat sie geschaffen, die Stadt erwarb die Plastik nun mit einstimmigem Stadtratsbeschluss.Und jetzt hat sie endlich ihren adäquaten Platz gefunden: Sie thront im ersten Stock des Rathauses, gleich an der Treppe vor dem Trauungszimmer, und alle Besucher des Rathaussaales oder der Stadtverwaltung können sie dort vor dem Fenster bewundern.Ein Wildschwein aus Keramik - wie kommt man auf so etwas? Bei der Enthüllung gab die Künstlerin unserer Zeitung Einblick in die Entstehungsgeschichte: "Weil es einfach schöne Viecher sind, und weil ich Wildschweine schon immer gemocht habe: als Kind Wildschweine füttern am Freigehege, der alte Wegbegleiter Obelix, der sie am Ende jeder Geschichte ganz aufisst, Wildschweinvariationen in der heimischen Küche, die sagenumwobene Saujagd, die zur Gründung meiner Heimatstadt führte und der alljährlich beim Saustechen am Altstadtfest gehuldigt wird."Das alles führt sie an für ihre wildschweinerne Vorliebe. Also nahm die Sau im Atelier Gestalt an, war beim Altstadtfest 2016 erstmals zu sehen und verdeutlichte den Betrachtern ihren Bezug zu Sulzbach. "Es kommt ja nicht jeder auf die Relation Wildsau-Sulzbach", meinte Uschi Brauner und lüftet das Geheimnis des Denkmals: "Es gibt ja gottseidank noch mehr Viecher hier, verewigt in den Ortsteilnamen, und zwar eine Katze und eine Henne. Und eine Kröte, eine Gans, einen Frosch und eine Lerche." Katzenberg, Henneberg, Krötensee, Gänsanger, Fröschau und Lerchenfeld meint sie damit. Rund um, unter und auf der Sau hat sie die symbolischen Tiere platziert, dazu noch ein Röschen für Rosenberg als Schmuck - eine Art Sulzbacher Stadtmusikanten also. "Dann wäre es eigentlich genug mit dem Heimatbezug. Aber niemand kann sie reiten, und sie springt doch so wild. Nur einer kann und darf das, denke ich!" Nämlich der Stadtgründer Graf Gebhard persönlich, was auch gleich als versteckte persönliche Note der Künstlerin interpretiert werden kann - trägt sie doch den gleichen Geburtsnamen. Historische Darstellungen vom Grafen sind fast nicht zu finden, und doch ist er der wichtigste Mann für Sulzbach. "Falls jemand wissen will, wie er aussah, der Graf: Geht's ins Rathaus und schaut's ihn an!" Er hat nun endlich ein eigenes Denkmal in seiner Stadt. Das Schwein samt Gefährten und Reiter steht vorm Trauungszimmer, und wenn dort ein Paar den Bund fürs Leben schließt: Das Küssen der Schweineschnauze bringt Glück! Davon ist nicht nur die Künstlerin überzeugt.