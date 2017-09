Kultur Sulzbach-Rosenberg

Ihre Eigenkompositionen sind inspiriert durch besondere Orte und besondere Menschen, sagen die Musiker der Klezmeyers. Die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Moravica" feiern sie in einem Konzert am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der ehemaligen Synagoge Sulzbach.

Die drei Berliner Franziska Orso, Robert Keßler und David Hagen verschmelzen scheinbar Gegensätzliches zu einem eigenen Stil. Seine musikalischen Komponenten sind Klezmer, Jazz, Blues, Flamenco und Brasil.Karten sind im Vorverkauf erhältlich in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz. In Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, online unter www.nt-ticket.de. Telefonische Informationen unter 09661/51 01 10.