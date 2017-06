Kultur Sulzbach-Rosenberg

Wissenschaftler aus dem In- und Ausland erwartet die Christian-Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft zu ihrer Tagung am Freitag/Samstag, 30. Juni/1. Juli, in Sulzbach-Rosenberg. Sie ist öffentlich; Zuhörer sind zu den Vorträgen im Kapitelsaal des evangelischen Dekanats willkommen.

Das Thema heißt "Ringen um den rechten Glauben". Das Simultaneum, das Herzog Christian August 1652 für die Pfalzgrafschaft Sulzbach verordnete und das friedliche Zusammenleben der Konfessionen von oben herab befahl, stellt die Verbindung zwischen dem Tagungsort und der Fragestellung der einzelnen Referate her. Theologen, Historiker, Kunsthistoriker und Germanisten fragen nach den praktischen Auswirkungen rechtlicher Regelungen, aber auch nach den Folgen der gewährten religiösen Freiheit. Das Bekenntnis ist seit dem Westfälischen Frieden 1648 einerseits endgültig nicht mehr an den Landesherrn gebunden. Andererseits geht die Toleranz noch nicht so weit, dass nicht die Frage aufgeworfen wird, wessen Glaube der richtige sei.Einen lokalen Bezug haben vor allem die Vorträge von Doris Gerstl und Camilla Weber. Weber wird am Freitag um 16.15 Uhr über "Instrumente der Gegenreformation im Bistum Regensburg" sprechen. Der im Programm für Freitag angekündigte Vortrag von Doris Gerstl über "Asams Altarbild in der Sulzbacher Stadtpfarrkirche" muss auf Samstag um 9.45 Uhr verschoben werden. Der Vortrag des Regensburger Kirchenhistorikers Klaus Unterburger zur Ökumene bei Leibniz findet dafür am Freitag um 17 Uhr statt.___Programm und weitere Informationen: