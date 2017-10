Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

"Es hat mich schon immer gereizt, wie man Striche in geordnete Bahnen bringt - oder auch in ungeordnete", sagte Konrad Pirner (rechts). Ähnlich sieht es auch Karl Reuschl (links): "Seit der Schulzeit habe ich eine Ader zum Malen." Beide haben an der Volkshochschule Amberg-Sulzbach die Zertifikatskurse Malen und Zeichnen absolviert, also bei der Künstlerin und Kunsterzieherin Nora Matocza eine fundierte Ausbildung in den wichtigsten Mal- und Zeichentechniken genossen. Öl und Aquarell, Porträtzeichnen, Perspektive und vieles mehr beherrschen sie jetzt. Deshalb überreichte ihnen Matocza das "VHS-Zertifikat Zeichnen und Malerei" als Nachweis für die erfolgreiche Kunstausbildung: "Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in der Welt der Kunst!" Bild: cog