Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

13.07.2017

Trotz der sommerlichen Temperaturen, die im Vorfeld für leichte Bedenken bei ihren Lehrern gesorgt hatten, ging den jungen Bläsern des Musik- und Kulturzentrums (MuK) bei ihrem Konzert nicht die Luft aus. Obwohl sie oft sogar mehrere Auftritte hatten und teilweise zwei oder drei Lieder am Stück spielten. Nur ein Zeichen für die Professionalität und das Können der Musikschüler.

Die Solisten überzeugten auf der Querflöte, der Trompete oder dem Saxofon, und auch die verschiedenen Ensembles harmonierten ausgezeichnet. Die Musiker bewiesen eine sichere Intonation und gutes Timing. Dass die meisten von ihnen erst seit einigen Monaten im MuK unterrichtet werden, konnte man in keinem Augenblick erkennen.Besonders beeindruckend war in diesem Zusammenhang die Leistung von Nico Preißl auf dem Altsaxofon. Als jüngstes Mitglied spielt er erst seit sieben Monaten, präsentierte dem Publikum aber bereits sehr souverän "Amazing Grace" und "Riff Raff Blues" in einem Solo.Das Programm war abwechslungsreich und umfasste sowohl Klassik mit einem Ausschnitt aus Sinfonie Nr. 9 als auch moderne Titel, wie "99 Luftballons" und "Can't Help Falling in Love". Passend als letztes Stück spielten Lukas Kamm und Lucas Dotzler "Nehmt Abschied Brüder".Trompetenlehrer Philipp Wild, der die Moderation übernommen hatte, dankte zum Abschluss den Eltern dafür, "dass sie das Üben aushalten". Ein Lob haben aber auch er und seine Kollegen Maria Ulrich (Querflöte), Roman Chwalinski (Saxofon, Klarinette) und Agnes Guggenberger (Blockflöte) verdient. Denn letztlich war die Leistung der Schüler das Ergebnis ihrer Ausbildung.