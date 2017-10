Kultur Sulzbach-Rosenberg

Die Musik der "Klezmeyers" ist weit gereist - Sie verbindet Orient und Okzident, Ost und West und reißt dabei alle Mauern nieder. So unterschiedlich die drei Berliner Musiker auch sind, so unterschiedlich sind auch ihre Einflüsse. Klarinettistin Franziska Orso entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die Klezmermusik. 1997 gründete sie die "Klezmeyers" und begann nun ihren ganz eigenen Klezmer-Sound zu kreieren. Mit dem Jazzgitarristen Robert Keßler und David Hagen am Kontrabass landet sie laut Medienberichten einen "Glücksgriff" und fand in ihnen zwei begnadete Musiker, die gemeinsam mit ihr die Einzigartigkeit des Ensembles verwirklichen. Am Freitag, 13. Oktober, spielt das Trio um 20 Uhr in Sulzbach-Rosenberg in der Ehemaligen Synagoge. Karten: "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb