Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.05.2017

6

0 31.05.2017

Der Mörder erspäht sein Opfer am Amberger Marktplatz, folgt ihm in die Georgenstraße, entführt es in ein leerstehendes Haus mitten im Hirschwald, quält und tötet es. Wirklichkeit oder Fake News? Keines von beiden. Es geht um "Blutblüten", einen Krimi, der nun im Schulmuseum vorgestellt wurde.

Nichts verraten

Gefällig und spannend

(hka) Nicht nur die Handlung macht neugierig in diesem Buch, auch die Autorin gibt sich geheimnisvoll. Sie nennt nur ihren Künstlernamen M. T. Joseph und lehnt ein Foto ab mit Hinweis auf ihrer Tätigkeit im Öffentlichen Dienst. Autobiographisches sei nicht enthalten in ihrem ersten Buch, erklärt sie, wohl aber Erfahrungen mit dem Tod. Sie hat ihren Krimi ihrer verstorbenen Schwester gewidmet."Blutblüten" ist ein Oberpfalz-Krimi mit Schauplätzen in der Nachbarstadt und im Landkreis. Dabei geht es um eine Mordserie an jungen Mädchen in Amberg, die Kriminalhauptkommissar Michael Kaufmann aufzuklären hat. Er verliebt sich in Gwen, die Mutter eines dieser Mädchen, die wiederum den mysteriösen Nachbarn Leander hat, aber auch die treue Freundin Kathrin. Die Leichen werden in immer kürzeren Abständen gefunden, es scheint eine Verbindung zwischen den Opfern und ihrem Mörder zu geben.Natürlich verrät die Autorin nicht, wie die Geschichte ausgeht. Geschickt lässt sie abwechselnd die Mutter erzählen und dann aus der Sicht des Beobachters den Kommissar. Auch die Nebenwirkungen solch schlimmer Ereignisse werden beleuchtet: die Scheidung der Eltern, die der Tod der Tochter entzweit, die Schuldgefühle, der Zweifel am eigenen Verstand. Blutrünstig sind manche Passagen, grausige Details werden dem Hörer nicht erspart, auch Sexszenen detailliert geschildert.Es ist Unterhaltungsliteratur, gefällig geschrieben, spannend aufgebaut, die Zuhörer im Schulmuseum spenden Beifall. Die Frage nach den "Blutblüten" erklärt Mary T. Joseph mit dem - ebenfalls in Amberg aufgenommenen - Titelbild des Buches: Weiße Rosen, bei jedem Mordopfer gefunden, werden vom Blut rot gefärbt. Herausgegeben wurde der Krimi vom Rosenberger Verlag Heidi Franitza. Als E-Book gibt es ihn seit einiger Zeit im Internet, die Taschenbuchversion stand im Schulmuseum zum Verkauf.Ein neues Buch hat die Autorin bereits in Arbeit, kein Krimi diesmal, sondern eine Geschichte aus dem Bereich Fantasy. Sie soll die Frage beantworten, warum momentan so vieles verkehrt läuft auf der Welt.