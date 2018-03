Kultopf bringt G-Rag und Zelig in die Hängematte

Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.03.2018

Als Spezialisten für Konzerte abseits des Mainstreams wollen die Verantwortlichen vom Kultopf am Samstag, 17. März, mit der Band G-Rag/Zelig Implosion De luxxe aufwarten. Sie ist ab 20 Uhr im Jugendzentrum Hängematte zu hören, Einlass ab 19 Uhr.

G-Rag alias Andreas Staebler (guitar, voice, noise sampling), Zelig (drums) und Prof. Deluxxe (Moog-Synthesizer) präsentieren No Wave der frühen 80er. Im Gepäck haben sie die neue CD "Schöner Warten".Karten gibt es für 13 Euro bei NT-Ticket und in der Buchhandlung Volkert, für 15 Euro an der Abendkasse.___Weitere Informationen: