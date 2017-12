Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.12.2017

14

0 19.12.201714

Es tut sich was in Rosenberg. Zu den zahlreichen kulturellen Veranstaltungen kommt zum Ende des Jahres eine ganz besondere dazu: Texte von Gerhard Polt, vorgetragen im Schulmuseum. Der Vorabend des dritten Advent wird dadurch alles andere als staad, wozu auch die Sechs von Tre Hudebnici beitragen.

Musik der Tre Hudnebici Angefangen haben Tre Hudnebici, also als drei Musikanten, mittlerweile sind sie sechs.



Mit Ausnahme von Robert Vogel, dem Mittelfranken, kommen alle aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach: Jakob Kraft, der Drummer, wohnt in Kastl, Wastl Meier mit seiner Tuba lebt in Stockau, aus Hirschbach ist der Akkordeonspieler Klaus Hauenstein dazugekommen, Uli Lommer mit seiner Gitarre ist in Sulzbach daheim, Georg Leugner-Gradl, der Klarinettist, in Steinling. In dieser Formation sind sie noch nicht allzu lang beisammen, ihr Auftritt im Schulmuseum aber ist ein voller Erfolg.



Mit "Marina", dem Haman-Hackebeilchen-Song oder "der Perle Tirol" im Tango-Rhythmus, sind sie an diesem Abend Umrahmung der Lesung, könnten aber - das zeigt der jubelnde Beifall - jederzeit ein eigenes abendfüllendes Programm auf die Beine stellen. (hka)

"Warum nicht einmal in Rosenberg, warum nicht im Schulmuseum?", fragte sich Martina Windisch-Keck in ihrer Doppelfunktion als Kultopf-Schriftführerin und Mitarbeiterin im Schulmuseum. Ihr Vorschlag wurde für gut befunden, der Erfolg gab ihr Recht. Das alte Dorfschulzimmer von 1875 ist voll besetzt, als der "Schursch" Georg Leugner-Gradl und Theo Wissmüller im Schein einer Leselampe ihre diversen Polt-Bücher auspacken.In ihren angekündigten Texten geht es zwar auch um den "Abfent", den Nikolaus und den Krampus, weit mehr aber um das, was Gerhard Polt so meisterhaft versteht, die Abgründe des Lebens in satirische Farce, die Brutalität des Alltags ins Komische zu verwandeln.Der Abend startet mit Plätzchen und Glühwein im ersten Stock des Hauses. Dort haben Museums-Mitarbeiterinnen Süßes und Deftiges vorbereitet, eine gute Grundlage also für das folgende Programm. Dies beginnt mit Musik. Robert Vogel spielt auf dem von ihm erfundenen und gebauten Vogelhorn, einer Art Alphorn. Die Formation Tre Hudebnici, von drei auf sechs Mitglieder angewachsen, lässt eine zu besinnliche Atmosphäre erst gar nicht aufkommen, spielt flott auf von Swing über Dreher bis Tango. Dann kommen die beiden Polt-Interpreten zu Wort, lesen und sprechen, spielen mit vertauschten Rollen, sind laut oder leise, derb, energisch und nachdenklich, geben die "Nicht-Ereignisse" wieder, die das Kabarett-Urgestein Polt registriert und aufgeschrieben hat.Dass Käthe und Erwin Böhm im Rahmen der Aktion "Macht auf die Tür" einen Einsamen zu sich einladen wollen, kaum einer aber ihren Ansprüchen genügt, dass der Studenten-Nikolaus den kleinen Roberti und seine Eltern beim Fernsehen stört, dass der vom Krampus traumatisierte Bub einem Nikolaus den Bart anzünden will und in einer Edel-Garage mit Espressomaschine und Christbaum das wahre Weihnachten gefeiert werden kann, all das ist zwar oft überzogen, aber doch lebensnah gesehen. Polts Texte und Geschichten bringen zum Lachen, machen aber auch nachdenklich, lassen die Zuhörer sich manchmal darin erkennen. Er schaut dem Volk aufs Maul, gibt wieder, was er sieht, macht daraus feinste Spracharbeit.Der Leugner Schursch und Theo Wissmüller leisten schwere Arbeit mit diesen Texten, das Publikum im Schulzimmer aber ist begeistert. Da die beiden zum ersten Mal als Vortragskünstler-Duo auftreten, klappt es mit dem Verbeugen noch nicht ganz. Macht sie sympathisch, kann sich noch steigern.