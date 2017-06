Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.06.2017

0 08.06.2017

Dass es in einem Topf brodeln kann, ist sicher nichts neues. Aber dass die Kulturschaffenden der Kooperation Kultopf mit einem Sudtopf eine Verbindung eingehen, ist so noch nicht da gewesen. Resultat der Liaison ist ein extra eingebrautes naturtrübes Lagerbier, das die Brauerei Sperber als Attraktion zum ersten Kultopf-Altstadtfestprogramm kreierte.

Altstadtfest 23. Juni: 18 Uhr The Goho Hobos; 21 Uhr: St. Johnny.



24. Juni: 17 bis 24 Uhr G. Rag y los Hermanos Patchekos; Honky Tonk Movement; G. Rag und die Landlergschwister.



25. Juni: 11 Uhr Jean Baptistes Jugband. (oy)

Vom 23. bis 25. Juni präsentieren die Kultur-Enthusiasten neben dem regional erzeugten Gerstensaft im Hinterhof der Buchhandlung Volkert in der Neustadt ein feines Musikprogramm mit The Goho Hobos, St. Johnny, G. Rag Y Los Hermanos Patchekos, Honky Tonk Movement, G. Rag und die Landlergschwister sowie Jean Baptistes Jugband.Wie Sprecher Georg Leugner-Gradl bei der Vorstellung von Bier und Halbjahresprogramm im Capitol angab, sieht die Initiative ihre Premiere am Altstadtfest zunächst einmal als Versuchsballon, um auszutesten, wie hoch der Bedarf an Musik ist, die man eben nicht als "Einheitsware" bezeichnen kann. Etwas abgesetzt von der eigentlichen Festmeile soll sich im Volkert-Hinterhof eine eigene kleine Musikszene entwickeln."Wir bieten aber nicht nur Musik an den drei Altstadtfesttagen. Auch die Kulinarik wird mit Barbecue-Spießchen, Wein, Cocktails und dem Kultopf-Bier sicher auf Zustimmung stoßen", freut sich Georg Leugner-Gradl, der die erste Flasche des neuen Bieres an Bürgermeister Michael Göth aushändigte. Dieser lobte die Idee, sich an drei Tagen am Altstadtfest zu engagieren und war sicher, dass das Angebot so eine zusätzliche Bereicherung erfahren wird. Bräu Christian Sperber bezeichnete sein "jüngstes Kind" als naturtrübes Festbier mit frischer Note bei einem Alkoholgehalt von 5,1 Prozent. "Diese Sorte haben wir nur für die wärmere Jahreszeit vorgesehen, und für die Winterszeit wird in unserem Sudkesseln ein etwas anders konzipiertes Kultopf-Bier brodeln", kündigt der Bräu an. Wie am Rande bekannt wurde, wollen die Kultur-Enthusiasten am Altstadtfest das neue Bier in der 0,33 l-Flasche über eine 10er-Liftkarte zum Abzwicken - Motto: "Zahl 10, trink 11" - an den Mann bringen.___Weitere Informationen: