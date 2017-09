Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.09.2017

In der Kulturnacht verließ die Stadtbibliothek heimische Gefilde und begab sich ins Barcelona zu Zeiten des spanischen Bürgerkriegs. Als literarischen Reiseführer begrüßte Bibliotheksleiterin Luise Eckert den Geschäftsführer von Grammer Solar und Schriftsteller Siegfried Schröpf.

Die passenden Wohlklänge zum Text stammten von den Gitarristen Andreas Fischer und Tanja Gebhardt sowie Sopranistin Susanne Behnes-Wessel und Pianistin Gabriele Werner von der benachbarten Städtischen Sing- und Musikschule (SMS). Gespannt wartete man im rappelvollen Lesungssaal im ersten Stock auf "Marina", die Hauptperson des Abends. So heißt Siegfried Schröpfs viel gelobte Erzählung, die er nun in Sulzbach-Rosenberg vorstellte. Und gleich zu Beginn die Überraschung: Die erste Kostprobe stammte gar nicht aus "Marina", sondern aus dem Fortsetzungsroman, den Schröpf im Schwung der positiven Resonanz auf die Erzählung nachgelegt hat. Danach kehrte der Autor jedoch zu den Anfängen der Erzählung ins Jahr 1938 zurück und warf sein Publikum ohne weitere Erläuterungen mit Mateos Entführung mitten ins kalte Wasser der Geschichte.Erst im Laufe der weiteren Häppchen formte sich das Bild von Marina, die auf der Flucht vor ihren Häschern Unterschlupf bei Mateo findet, der ihr mit einem gefälschten Pass zur Rettung verhelfen will.Gleichzeitig legte Schröpf schon einige andere, wesentliche Fährten aus wie etwa Mateos Erinnerungen an seine Schulzeit oder jene seines Peinigers an dessen brutale Kindheitserlebnisse. Kaum aber hörten die Protagonisten Schüsse, beendete Schröpf taktisch klug seine Lesung. Glücklicherweise konnten sich die Zuhörer direkt vor Ort mit dem Büchlein eindecken, um zu erfahren, ob es vielleicht doch ein gutes Ende mit Marina und Matteo nimmt.Die mal melancholischen, mal feurigen, immer aber leidenschaftlichen Akzente zur atmosphärisch dichten Erzählung setzten die SMS-Musiker. Andreas Fischer ließ mit "Recuerdos de la alhambra" von Francisco Tarrega, der ohrschmeichelnden "Spanischen Romanze" und einem "Fandango" von Juan Martin wohldosierte Portionen spanischen Flair aus seiner Gitarre strömen. Seine ehemalige Schülerin Tanja Gebhardt stand dem mit ihrer feinfühligen und doch kraftvollen "Danza Espanola" von Enrique Granados in nichts nach.Einen weiteren besonderen Glanzpunkt setzten Sopranistin Susanne Behnes-Wessel und Pianistin Gabriele Werner, die mit den drei spanischen Liedern von Manuel de Falla "El Pano Muro", "Nana" und "Cancion" ihre eigene temperamentvolle, sensible musikalische Kurzgeschichte präsentierten."Marina" ist im "axel dielmann-verlag" erschienen, kostet sieben Euro und steht auch in der Stadtbibliothek zur Ausleihe bereit.