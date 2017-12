Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.12.2017

Wenn Menschen bis aus Köln anreisen, abends ein Konzert besuchen und hier übernachten, dann muss schon was Besonderes geboten sein. Fred Tischler hat kein Problem damit, Attraktionen anzubieten in seinem Jahresplan. Seit Jahren prägt er den Ruf der Herzogstadt als Kulturhochburg. Beweise? Bitteschön: Zwei der Veranstaltungen sind schon vor Druck des Programmhefts ausverkauft.

Vorverkauf Karten im Vorverkauf gibt es in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Dorner und Volkert, Tourist-Information im Rathaus und der SRZ, in Amberg im Reisebüro im Bahnhof, Sonnenklar, Tourist-Information am Hallplatz, Amberger Zeitung, online unter www.nt-ticket.de. Infos 09661-510 110 und auch unter www.kulturwerkstatt-online.net oder natürlich auch bei www.facebook.com/KulturwerkstattSuRo. (ge)

Sie lieben den Seidel-Saal. Fred Tischler über die Gastkünstler

Das Heftchen hat es in sich: "Im Kulturjahr 2018 dürfen Sie sich wieder auf eine wunderbare Mischung aus anspruchsvoller Kultur und anregender Unterhaltung freuen", schreibt Fred Tischler im Vorwort des neuen Programms, aber das ist stark untertrieben. Er setzt auf Bewährtes und Neues. Bewährt haben sich beispielsweise "Quadro Nuevo". Die Welt-Musiker sind bundesweite Top-Stars - aber sie spielen in Sulzbach-Rosenberg. "Sie lieben den Seidel-Saal", verrät Tischler, der hier einen Eintrittspreis von rund 20 Euro ansetzt. "In Nürnberg kostet das beispielsweise mehr als das Doppelte."Was ist neu 2018? Da wären zunächst einmal "Café del mundo", das poetisch-virtuose Flamenco-Gitarrenduo. Sie kommen am 2. März mit dem Programm "Dance of joy". Die Kabarettistin Franziska Wanninger folgt ihnen am 8. März mit ihrem Debüt "Guad is guad gnua". Philipp Weber, Chemiker und Kabarettist betreibt Verbraucherschutz am 13. April, und in der Synagoge wird am 21. April das "Jaurena Ruf Project" Tango, Klezmer und Klassik verschmelzen. Tischler hat eine Menge Premieren hineingepackt ins Programm, dazu gehören auch "Großstadt-Boazn" mit eigenwilliger Volxmusik am 18. Mai, Jochen Aldingers Downbeatclub am 19. Oktober und Bühnen-Profi und Liedermacher Wolfgang Buck mit seiner Gitarre am 26. Oktober.Die großen Kracher, für die die Stadt inzwischen schon berühmt ist, dürfen natürlich auch nicht fehlen: "Helmut Schleich, ein alter Bekannter, kommt am 18. November mit seinem neuen Programm", verrät der Kulturamtsleiter. Norbert Neugirg & Hullerngroove am 20. April sowie Django 3000 am 27. April sind bereits ausverkauft - weit vor Erscheinen des Programmheftes. "Da kamen die Fan-Shops zum Zuge", erklärt Tischler, "die stürzen sich im Internet auf die Karten, dann sind die in zwei Stunden weg!"Aber auch Gangkino Circus am 23. Februar und der Kabarettist Matthias Egersdörfer mit neuem Programm werden Selbstläufer sein, ist sich der Veranstalter sicher. Sein Erfolgsrezept: klein, aber fein. Und vor allem fair. "Die Künstler bekommen hier natürlich nicht so viel Gage wie in Großstädten, aber sie sind zufrieden, schätzen die Atmosphäre und vor allem den Seidel-Saal." Deswegen machen auch Größen wie jüngst Nick Woodland mal kurz Halt auf ihren Tourneen, um hier zu konzertieren in angenehmer Umgebung."Die Schmerzgrenze beim Eintritt liegt bei 20 Euro", hat Tischler festgelegt und ist damit bisher gut gefahren. Immerhin schreibt er schwarze Zahlen, was in der Kommunalpolitik nicht immer überall bekannt zu sein scheint. Eine Kulturwerkstatt, die nicht subventioniert wird und nicht draufzahlt - das ist in Deutschland schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn dann noch so ein klasse Programm dabei rauskommt, ist das ein doppelter Gewinn für die Stadt. Unbezahlbar.___Das Jahresprogramm findet sich unter:http://bit.ly/kw_jahresprogramm2018