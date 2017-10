Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.10.2017

Es sind ungewöhnliche Orte, an denen ein Sofa oder ein Sessel steht und als Symbol für eine Kulturveranstaltung der IG Freunde Rosenbergs dient. Bei der Rosenberger Sofanacht am Samstag, 7. Oktober, sind es gleich neun verschiedene Stellen.

Eher würde man dort handwerkliche Aktivitäten vermuten. Zum Beispiel in einer Gärtnerei, einer Bäckerei oder einer Metallbaufirma. Was in der Kirche oder einer Zahnarztpraxis passiert, lässt sich anhand der Programmankündigung nur erahnen. Um 18.30 Uhr finden sich die Teilnehmer der Sofanacht in einem der neun Veranstaltungsräume ein. Wer wann wohin geht, bleibt der persönlichen Planung überlassen.Die einzelnen Aufführungen dauern etwa 15 bis 20 Minuten, dann wird die Location gewechselt. Alle Veranstaltungsorte liegen nur wenige Minuten voneinander entfernt. Die Zeit ist ausreichend bemessen und mit dem Lageplan, der mit der Eintrittskarte ausgegeben wird, ist der Standortwechsel auch schnell erledigt. Um 21.30 Uhr erfolgt der letzte Wechsel.Lesungen, Theateraufführungen und Konzerte: Für zwölf Euro können interessierte Bürger an einem Abend die breite Palette kultureller Darbietungen genießen. Für das leibliche Wohl sorgt vor und nach der Veranstaltung die Bäckerei Fischer. Und wer nach 22 Uhr noch nicht nach Hause gehen will, kann in der Kultkneipe "gestern" bei freiem Eintritt noch das Konzert des Musikers Paul O'Brian genießen.Karten für die Sofanacht gibt es im Vorverkauf bei den Rosenberger Firmen Heidtmann, Bäckerei Fischer sowie bei der Buchhandlung Volkert in Sulzbach. Telefonisch können die Karten unter 09661/81 11 01 geordert werden.___Weitere Informationen im Internet: