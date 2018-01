Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.01.2018

4

0 02.01.2018

Viele warten schon sehnsüchtig darauf, und auch die Musiker selbst freuen sich, dass sie wieder in der Herzogstadt auftreten können: Freitag gibt sich das Landesjugendorchester des Freistaates Bayern die Ehre. Und auch der Lions-Club ist froh.

Der Lions-Club Sulzbach-Rosenberg veranstaltet sein traditionelles Neujahrskonzert mit dem Bayerischen Landesjugendorchester am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr. Seit der Jahrtausendwende gastiert das Orchester in Sulzbach-Rosenberg zum Neujahrs hier. Das große Sinfonieorchester besteht aus ungefähr 100 jungen Musikerinnen und Musikern, die zwischen 13 und 20 Jahre alt sind.Auf dem Programm des kommenden Konzertes steht Anton Bruckners Sinfonie Nr. 8 c-moll unter der Leitung des Dirigenten Nicolas Rauss. Der gebürtige Schweizer ist Direktor des klassischen Orchesters an der Universität Santiago de Chile und unterhält gute Kontakte zum Bayerischen Landesjugendorchester. Einem gelungenen musikalischen Start in das neue Jahr 2018 steht also nichts entgegen.Das Bayerische Landesjugendorchester ist das staatlich geförderte Jugendsinfonieorchester des Freistaates Bayern. Es bietet Jugendlichen eine fundierte Ausbildung in großer sinfonischer Besetzung und in der Kammermusik, unter Anleitung fachkompetenter Dozenten, eine vergangenheitsbewusste und zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der großen Tradition und Entwicklung der Musik.Dabei erwerben die Musiker künstlerische Erfahrungen unter Anleitung namhafter Dirigenten, gemeinsame Proben und Konzerte mit Berufsmusikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Gearbeitet wird, wenn andere frei haben - die Arbeitsphasen finden in den Schulferien statt.Karten für das Neujahrskonzert in der Sporthalle der Krötensee-Mittelschule gibt es zum Preis von 16 Euro (freie Platzwahl) bei www.nt-ticket.de, weitere Informationen zum Konzert auch unter www.lions-club-sulzbach-rosenberg.de.